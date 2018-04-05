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Экс-президент Бразилии сел в тюрьму на 10 лет за коррупцию

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  • 5.04.2018, 9:27
Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: procesotv

Суд над бывшим президентом вызвал такой резонанс в обществе, что его показывали по телевидению в прямом эфире.

Суд вынес приговор еще в прошлом году, однако с тех пор рассматривалась апелляция адвокатов.

Бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва посадят в тюрьму. Такое решение было принято большинством членов Верховного суда Бразилии в среду, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за помещение его в тюрьму отдали свои голоса шесть судей из 11, то есть большинство. Против высказались пятеро.

Трансляция голосования велась в прямом эфире в интернете. Голоса разделились поровну - пять на пять. Решающим стал голос председателя суда Кармен Лусии, которая проголосовала за отказ адвокатам Лулы в апелляции на возможное помещение его в тюрьму.

Напомним, в сентябре 2017 года генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано заявил, что бывшие президенты Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras. Их обвинили в коррупции и отмывании денежных средств.

Луис Инасио Лула да Силва был задержан полицией в рамках антикоррупционного расследования в 2016 году.

Позже суд приговорил бывшего президента Бразилии к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции. Однако адвокаты Да Силвы подали апелляцию на решение суда. До ее рассмотрения бывший президент находился на свободе.


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