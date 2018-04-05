Российский министр: Белорусcкие молочники должны искать другие рынки 14 5.04.2018, 11:38

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Александр Ткачев заявил, что хочет напоить россиян отечественным молоком.

Белорусским производителям молока придется искать другие рынки сбыта, помимо России, заявил в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком", — сказал он.

Министр напомнил, что через Беларусь поставляется значительная часть сухого молока, да и вообще соседняя страна — крупнейший экспортер молочной продукции: в Россию ее ввозят почти 120 белорусских предприятий. В 2017 году доля Беларуси в общем объеме поставок составила 86%, или 950 тысяч тонн молочной продукции, а за три года эта доля выросла на 24%.

"Мы планируем в ближайшие пять-семь лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком", — отметил глава Минсельхоза.

Он добавил, что белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок — только за два неполных месяца этого года они дважды снижали экспортные цены.

Москва и Минск уже несколько лет ведут споры из-за поставок сельскохозяйственной продукции, в том числе и молока. В конце февраля Россельхознадзор планировал ограничить ввоз белорусской молочной продукции, объясняя это проблемами с ее качеством. Однако затем введение запрета отложили.

На прошлой неделе Лукашенко также призвал бизнесменов искать другие рынки сбыта, если не удастся решить проблемы с поставками в Россию.