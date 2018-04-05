закрыть
5 апреля 2018, четверг, 13:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Туркменистан предъявил претензии к построенному Беларусью калийному комбинату

4
  • 5.04.2018, 11:50
  • 4,616
Фото: bmci.by

Белорусские специалисты не в полной мере выполнили свои договорные обязательства.

Туркменистан готовит список претензий белорусской стороне по поводу строительства Гарлыкского калийного горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает tut.bу со ссылкой на местные СМИ.

Во время недавнего отчета кабинета министров Туркменистана выяснилось, что «белорусские специалисты, являющиеся генеральными подрядчиками строительства данного комплекса, не в полной мере выполнили свои договорные обязательства». Поэтому президент Гурбангулы Бердымухамедов «дал конкретные поручения вице-премьеру, министру иностранных дел Р. Мередову, председателю Государственной комиссии по проведению проверки Гарлыкского горнорудного комплекса».

ГОК в местечке Гарлык был торжественно открыт 31 марта 2017 года президентами Туркменистана и Беларуси. Строительство комплекса с июня 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром». Процесс шел непросто. Несколько лет назад власти Туркменистана даже обвинили Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты.

Предполагалось, что новое предприятие стоимостью более 1 миллиарда долларов удовлетворит не только потребности сельского хозяйства Туркменистана, но и позволит экспортировать востребованную на мировом рынке продукцию. Комплекс мощностью 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год является крупнейший в Центральной Азии.

Стоит сказать, что власти Беларуси думали построить и второй горно-обогатительный комбинат в туркменской пустыне стоимостью в 1,4 млрд долларов. Крайний срок подачи тендерных предложений был 26 июня 2017 года. «Мы не направляли заявку», — сказал 7 сентября прошлого года Иван Головатый, гендиректор «Беларуськалия», которому принадлежит контрольный пакет акций «Белгорхимпрома». Он уточнил, что компанию не устроили условия, которые предложили власти Туркменистана.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич