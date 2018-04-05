Туркменистан предъявил претензии к построенному Беларусью калийному комбинату 4 5.04.2018, 11:50

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Фото: bmci.by

Белорусские специалисты не в полной мере выполнили свои договорные обязательства.

Туркменистан готовит список претензий белорусской стороне по поводу строительства Гарлыкского калийного горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает tut.bу со ссылкой на местные СМИ.

Во время недавнего отчета кабинета министров Туркменистана выяснилось, что «белорусские специалисты, являющиеся генеральными подрядчиками строительства данного комплекса, не в полной мере выполнили свои договорные обязательства». Поэтому президент Гурбангулы Бердымухамедов «дал конкретные поручения вице-премьеру, министру иностранных дел Р. Мередову, председателю Государственной комиссии по проведению проверки Гарлыкского горнорудного комплекса».

ГОК в местечке Гарлык был торжественно открыт 31 марта 2017 года президентами Туркменистана и Беларуси. Строительство комплекса с июня 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром». Процесс шел непросто. Несколько лет назад власти Туркменистана даже обвинили Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты.

Предполагалось, что новое предприятие стоимостью более 1 миллиарда долларов удовлетворит не только потребности сельского хозяйства Туркменистана, но и позволит экспортировать востребованную на мировом рынке продукцию. Комплекс мощностью 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год является крупнейший в Центральной Азии.

Стоит сказать, что власти Беларуси думали построить и второй горно-обогатительный комбинат в туркменской пустыне стоимостью в 1,4 млрд долларов. Крайний срок подачи тендерных предложений был 26 июня 2017 года. «Мы не направляли заявку», — сказал 7 сентября прошлого года Иван Головатый, гендиректор «Беларуськалия», которому принадлежит контрольный пакет акций «Белгорхимпрома». Он уточнил, что компанию не устроили условия, которые предложили власти Туркменистана.