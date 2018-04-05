Новый декрет о «тунеядцах»: Полная оплата услуг и отправка в ЛТП 1 5.04.2018, 14:29

Правительство определило, кто и как будет работать с безработными.

Правительство определило порядок образования и деятельности постоянно действующих комиссий, которые будут заниматься содействием занятости населения. Их создание предусмотрено обновленным документом по тунеядцам — лукашенковскимдекретом № 1. Создание комиссий предусмотрено постановлением Совмина от 31 марта 2018 года № 240, которым утверждено примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

В регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под действие декрета о содействии занятости, пишет finance.tut.by.

Чем будут заниматься комиссии?

Подобные комиссии, которые работали с тунеядцами, были и во время действия самого первого тунеядского декрета. Однако они рассматривали заявления тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и просил полностью или частично освободить от уплаты налога.

Сейчас комиссии также будут рассматривать заявления тех, кто попал под действие декрета, и членов их семей (в том числе супруга (и), родителей, детей, бабушек и дедушек) о полном или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат. Причиной такого обращения может быть нахождение в трудной жизненной ситуации. Но помимо этого у комиссий появится немало и других задач:

организация работы по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

организация и координация работы заинтересованных органов и организаций по проведению профилактической работы, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

оказание консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

организация работы по информированию (уведомлению) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

формирование списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

координация широкомасштабной информационной работы по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности;

проведение иных мероприятий в рамках реализации декрета № 3.

Что смогут предпринимать комиссии?

Так, комиссия имеет право направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в центры занятости, а также «принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории».

При этом комиссия также сможет запрашивать у госорганов и иных организаций независимо от формы собственности, должностных лиц информацию по вопросам, которые относятся к деятельности комиссии. Кроме того, комиссия может привлекать специалистов и экспертов для подготовки заключений по вопросам, имеющим значение для осуществления своей деятельности.

Кто будет входить в комиссии?

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации) (по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования, идеологии и другие), представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Председателем комиссии, как правило, будет председатель районного (городского) совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

Заседания комиссии созываются секретарем комиссии по согласованию с председателем комиссии по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.