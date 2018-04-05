Стало известно, кого будут считать «тунеядцами» 13 5.04.2018, 16:57

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Какие услуги безработные будут оплачивать по полной?

Во исполнение декрета Лукашенко № 3 Совмин утвердил положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 31 марта 2018 года № 239.

В частности, согласно положению, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, относятся трудоспособные граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства (получившие разрешение на постоянное проживание), не осуществляющие трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность, виды которой перечислены в постановлении.

При этом из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключаются граждане, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна.

Например, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся инвалиды, матери, воспитывающие ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, пенсионеры, зарегистрированные в качестве безработных, и лица, потерявшие работу по уважительным причинам (в течение шести месяцев с даты увольнения), отбывающие наказание или находящиеся на принудительном лечении, иные категории граждан.

Министерству по налогам и сборам поручено обеспечить передачу Министерству труда и социальной защиты имущественных прав на программное обеспечение, связанное со сбором и передачей информации от государственных органов и иных организаций об участии граждан в финансировании государственных расходов.

Министерству труда и социальной защиты совместно с НЦЭУ до 30 ноября 2018 г. необходимо обеспечить доступ местным исполнительным и распорядительным органам к базе данных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Местным исполнительным и распорядительным органам до 30 ноября 2018 г. поручено провести необходимые организационно-технические мероприятия для получения доступа к базе данных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2015 г. № 904 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия государственных органов и организаций в целях реализации декрета Лукашенко Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3» признано утратившим силу.

Основные пункты принятого постановления вступают в силу после официального опубликования документа.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Однако в документе не было прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это поручили определить правительству к 1 апреля.

Прогнозировалось, что белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявил ранее министр здравоохранения Валерий Малашко.

Сейчас в Беларуси население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую. По прогнозам вице-премьера Анатолия Калинина, оплачивать по полному тарифу отопление белорусы будут не раньше 2025 года.

В феврале правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда, в списке оказались 48 районов и городов. Это было предусмотрено декретом № 1. Из городов самым проблемным по трудоустройству оказался Новополоцк, а из районов — Лоевский.

В Минтруда, рассказывая про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.

По прогнозам Минтруда, под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов.