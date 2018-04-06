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Большой брат уже топчется в прихожей

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  • Ирина Халип
  • 6.04.2018, 7:50
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Ирина Халип

Под прикрытием «тунеядского» декрета идет сбор персональных данных.

«Они все-таки посмели это сделать?!» - такова была реакция большинства белорусов на появление вчерашнего правительственного постановления о тунеядцах. Естественно, весь вечер люди обсуждали, кто теперь будет считаться тунеядцем и что эти несчастные будут оплачивать по полному тарифу. Но в правительственном постановлении об оплачиваемых услугах ничего не говорится – лишь перечень тех, кто будет считаться не занятым в экономике. Вероятно, постановление не последнее. И скорее всего, скоро нас ждет очередной сюрприз.

Впрочем, если кто-нибудь считает, что ничего нового в постановлении действительно нет, рекомендую прочитать внимательно приложения, его сопровождающие. Потому что вся эта тунеядская история в теперешней редакции выглядит как прикрытие большой спецоперации.

Итак, что мы получаем в итоге? Раньше всей информацией о доходах, налогах, отчислениях, выплатах белорусов владели налоговики. Теперь же, как написано в пункте 2 постановления, министерство по налогам и сборам обязано передать министерству труда и соцзащиты имущественные права на программное обеспечение, связанное со сбором и передачей информации от государственных органов и иных организаций об участии граждан в финансировании государственных расходов. А новый владелец официальной базы данных обязан до 30 ноября обеспечить доступ к ней всем исполнительным и распорядительным органам.

При этом единая база «тунеядских» данных будет создаваться методом исключения – сначала, как написано в приложении к постановлению, все государственные органы должны «слить» туда информацию обо всех, кто считается занятым в экономике. Минтруда, налоговые инспекции, ФСЗН, облисполкомы и так далее. В том числе, к примеру, - минздрав. Он предоставит информацию, к которой будет доступ у всех «исполнительных и распорядительных», то есть фактически у всех желающих, о находящихся на принудительном лечении, инвалидах и получающих пособия на детей, инфицированных ВИЧ. А еще минтруда имеет право, в соответствии с пунктом 8 «Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике», вносить в базу данных любую дополнительную информацию о каждом. База данных будет обновляться ежеквартально, то есть информация о том, кто устроился на работу, кто уволился, а кто получил большой гонорар или наследство, на полке не залежится.

Теперь понимаете? Ни коммерческой, ни врачебной, ни банковской тайны больше не существует. Де-факто ее не существовало и прежде, но теперь все оформлено юридически. Есть постановление правительства – значит, все законно. И всякий любопытствующий исполкомовский чиновник будет знать о вас все. Да что там чиновник, любой бээрэсэмовец, ведь в комиссии по работе с тунеядцами войдут еще и представители «общественных организаций», и «депутаты» всех уровней. А это значит, что у каждого из них будет доступ к вашей персональной информации.

На фоне тунеядского декрета создается электронное досье на всех белорусов, которое станет доступным любому мятому пиджаку. Не зря ведь правительство позволяет вносить туда любую дополнительную информацию о каждом из нас. Какую, интересно? Сексуальную ориентацию? Моральную устойчивость? Информацию о родственниках за границей? Содержимое банковских счетов? Сведения из медицинской карты? Ничему не удивлюсь.

Тем более что в этих положениях-приложениях есть еще и восемь пунктов, в которых не написано вообще ничего, кроме скромного «для служебного пользования». Так что мы еще далеко не все знаем об этой базе данных. Впрочем, и без тех таинственных восьми пунктов ясно, как утро, что при отсутствии закона об охране персональных данных это очень опасная штука. Неизвестно, кто и с какой целью захочет использовать данные из этого досье. Но перспективы открываются – от шантажа до отжима денег. Под покровительством государства, разумеется. Точнее, по его инициативе.

Большой брат уже не просто следит за тобой, как у Оруэлла. Большой брат влез в твой дом, в твой кошелек, в твой компьютер, в твой холодильник, в твою постель. Большой брат противен и вонюч. И гнать его надо поганой метлой как можно скорее. А то еще и серебряные ложки сопрёт.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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