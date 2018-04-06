Белорусы побили рекорд по продаже валюты 2 6.04.2018, 11:29

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Двадцать шестой месяц белорусы остаются чистым продавцом наличной валюты.

причем в марте чистая продажа выросла на 13% к февралю и в два раза — к январю, составив, согласно материалам Нацбанка, 180,9 млн долларов, пишет tut.by.

Рост чистой продажи произошел за счет увеличения продажи валюты на 9,2% к февралю, до 614,1 млн долларов, покупка валюты выросла на 7,7%, до 433,2 млн долларов.

За три месяца нынешнего года белорусы сдали 430,3 млн долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе−марте были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 385,3 млн долларов).

В течение 2017 года отмечалось постепенное ускорение роста реальной зарплаты, что, по оценкам экспертов, оказывает давление на валютный рынок и может оказывать давление на инфляционные процессы.

Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится, хотя объемы продажи могут снизиться.