Каждый пятый мост в Минске нуждается в капремонте 6.04.2018, 13:54

Девять мостов в столице нужно срочно ремонтировать.

Из 102 мостовых сооружений, находящихся на обслуживании УП «Горавтомост», 22 нуждаются в капитальном ремонте, 9 из них — в срочном, сообщил на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий директор УП «Горавтомост» Валерий Уласевич. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Уласевич добавил, что в нынешнем году планируется капремонт одного моста — через Свислочь на проспекте Машерова. Приступить к работам намечено 4 июля.

В то же время на ряде мостов и путепроводов в 2018 году планируется текущий ремонт. Так, замену покрытия проезжей части проведут на 14 объектах, замену ограждений — на 9 мостовых сооружениях. На мостах через Свислочь на улице Октябрьской и улице Ленина намечены замена ограждений и устройство тротуаров.

С начала года выполнены ремонт 1066 квадратных метров покрытий мостов и путепроводов, 131 погонный метр водоотводящих устройств, перильного ограждения 6 мостовых сооружений и другое.