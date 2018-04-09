Павел Левинов: Декрет №1 ждет судьба похуже «третьего» 9.04.2018, 13:50

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Павел Левинов

Весна 2019 года может стать для властей горячей.

«Ни коммерческой, ни врачебной, ни банковской тайны больше не существует. Де-факто ее не существовало и прежде, но теперь все оформлено юридически», - так журналистка Ирина Халип описала в своей статье «Большой брат уже топчется в прихожей» инициативу властей создать «тунеядскую базу».

Базой будет владеть Минтруда, а доступ к ней получат комиссии на местах. Тысячи человек получат персональные данные белорусов, есть большой риск того, что произойдет утечка данных.

Угрозу, которую несет нововведение властей, сайту Сharter97.org прокомментировал правозащитник, представитель Белорусского Хельсинкского комитета по Витебской области Павел Левинов:

- Есть большой риск того, что будет нарушено право на невмешательство в личную жизнь. Право, которое гарантировано и Конституцией, и международными обязательствами нашей страны. Эта норма прописана в пакте о гражданских и политических правах.

Данная база будет доступна многим министерствам и ведомствам, а там работают живые люди. Мы не можем быть уверенны в том, что в этом широком кругу лиц не окажутся люди, которые смогут использовать базу в корыстных интересах, либо передать ее недобросовестным людям.

В этом есть очень большая опасность, но, к сожалению, наше государство показывает, что права человека в Беларуси - это только права чиновников. Простые белорусы не обладают такими правами.

- Парадокс в том, что вместо создания реальных рабочих мест для нуждающихся, власти плодят огромный бюрократический аппарат в виде комиссий...

- На мой взгляд, ресурс тратится не по назначению. Если бы в эти комиссии разрешили войти неправительственным организациями, правозащитным центрам - другое дело. Была бы какая-то претензия на прозрачность. А так, комиссии будут работать не для того, чтобы восстановить права человека на труд, а для того, чтобы нарушить право на благосостояние. Будут насчитывать неизвестно кем придуманные жировки.

Рано или поздно декрет №1 ждет судьба похуже «третьего». Декрет №3 странным образом не отменен, но придет то время, когда его придется ликвидировать. Если же этого не случится и он затронет широкий круг людей, то весна 2019 года может стать для властей очень горячей.