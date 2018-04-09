«РУСАЛ» и русалка 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

9.04.2018, 18:02

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Антон Орехъ

Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь.

Запад не хочет вводить санкции против простых граждан России – только против Путина и его сподвижников. Но фактически эти санкции вводятся против всех россиян, просто они этого не понимают, а Запад этого не осознает. Любые персональные санкции приводят к тому, что государство тут же обещает компенсировать «пострадавшим» все потери. Компенсировать за наш с вами счет. Иначе откуда государству взять деньги, как не из наших портмоне, трехлитровых банок, зарытых в огороде, чулок, спрятанных между наволочками в шкафу или с так называемых «сберегательных счетов»?

И поступает российского государство таким образом не из какого-то изощренного живодерства. Ему просто нечем крыть. Запад объявляет санкции, а у России нет ответных ходов. Иностранные олигархи не скупают недвижимость в Крыму, не держат в России своих счетов и прочих активов. Они не вкладывают миллиарды в нашу экономику. Поэтому Россия не может покрыть убытки Дерипаски и Вексельберга за счет Цукерберга или Илона Маска. Убытки Дерипаски и Вексельберга покроют те же самые легендарные Иванов, Петров и Сидоров, которые вообще за всё на Руси в ответе и которые, в конце концов, за всё у нас и платят. Но загвоздка в том, что Иванов, Петров и Сидоров этого не понимают.

Я подозреваю, что миллионы наших Ивановых вообще не знают ничего про Дерипаску и Вексельберга. Может быть, слышали где-то что-то краем уха. Они понятия не имеют о том, что такое, к примеру «Русал». Иванов, Петров и Сидоров думают, что Русал – это муж Русалки. Россияне не читают «Форбс», не следят за фондовыми рынками, не вникают в хитрые выкладки политологов, а по телевизору им куда больше рассказывают об олигархах киевской хунты, типа Коломойского. Когда цены вырастут, когда подорожает коммуналка, когда введут новые пошлины, акцизы и налоги, в платежках не напишут, что деньги пойдут прямиком на спасение Дерипаски и Вексельберга, как до сих пор не писали, что прежние сборы шли и продолжают идти на поддержку Ротенбергов или Тимченко. И курс доллара гражданам не важен, потому что гражданам говорят: вы получаете зарплату в рублях, какая вам разница, сколько стоит доллар! И вообще – вы знаете, какой долг США! Да Америка скоро под воду уйдет под грузом долгов и еще у нас рублей взаймы перед смертью попросит!

Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем, чтобы найти заначку в чулке. Отнимут это и громко скажут, что забирают деньги в пользу Дерипаски и Вексельберга, а также Тимченко, Ротенберга и далее по списку. Это как с воняющей свалкой. Пока лично у тебя не завоняет – плевать на всё. Пока лично у тебя деньги не отберут — буквально, физически из кошелька – будешь терпеть и ждать конца Америки.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»