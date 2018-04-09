Совбез ООН обсуждает применение химоружия в Сирии (Видео, онлайн) 9.04.2018, 22:23

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН по Сирии.

Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание для обсуждения предполагаемой химатаки в сирийской Думе в минувшую субботу, передает «Радио Свобода».

Девять государств, среди которых США, Франция, Великобритания, потребовали созыва 9 апреля экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения предполагаемого применения химического оружия в Думе.

Россия также потребовала собрать СБ ООН, поставив на обсуждение вопрос об «угрозе международному миру и безопасности».

США не исключили применение военной силы против режима Асада в ответ на предполагаемую химатаку.

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить о «важных решениях» в течение двух суток. Организация по запрещению химического оружия начала проверку информации о возможном применении отравляющих веществ 7 апреля в Думе. Медицинские источники сообщили, что жертвами субботней бомбардировки Думы стали от 48 до 60 человек, а также о тысяче раненых и пострадавших.