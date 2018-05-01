10 советов по экономии бензина, которые реально работают 3 1.05.2018, 13:45

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Простые правила для автомобилей с любым двигателем.

Неважно, какой автомобиль водить: крошечную «Оку» или громадный КамАЗ, во время поездки всегда хочется сэкономить пару литров топлива, пишет novate.ru.

При нынешних ценах стоит бороться за каждый литр, и это вполне возможно, если выполнять следующие простые правила:

1. Не давить на педаль газа

Один из лучших способов экономить топливо - это просто снизить скорость. По мере увеличения скорости, расход топлива увеличивается в геометрической прогрессии. Даже если трасса пустая и нет препятствий, выгоднее не давить «газ в пол», а ехать на высшей передаче на небольших оборотах. Так экономиться намного больше топлива.

2. Проверять давление в шинах

Пониженное давление в шинах – одна из наиболее часто игнорируемых причин завышенного расхода бензина. Шины теряют воздух со временем (около 0,07 атмосферы в месяц) и от снижения температуры. Слабо накачанные шины имеют большее сопротивление качению, что означает большую нагрузку на двигатель. Стоит купить качественный манометр и проверять шины по крайней мере один раз в месяц. Это необходимо делать перед поездкой, так как в разогретых шинах давление измениться и даст ложные высокие показания. Эталонные значения в кПа или барах (атмосферах) можно найти в руководстве пользователя и на табличках на дверях машины.

3. Проверить воздушный фильтр

Грязный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха, поступающего в двигатель, что уменьшает мощность и ухудшает расход. Воздушный фильтр легко проверить, достаточно снять его и посмотреть на солнце. Если свет уже не видно, то многоразовые фильтры чистят, а одноразовые нужно заменить.

4. Ускоряться с осторожностью

Езда от светофора до светофора на большой скорости неэффективна. В больших городах движение автоматически регулируется так, чтобы обеспечивать движение потока машина на скорости 50 км/ч. При этом всегда стоит искать глазами возможные причины для торможения. Лучше не нажимать на педаль газа сильно и заранее пропустить пешехода, чем подъехать вплотную к нему и тормозить «в пол», затрачивая топливо впустую.

5. Не стойте в пробках

Дальнобойщики, как правило, более опытные за рулем, чем остальные участники дорожного движения.

Дальнобойщики, как правило, более опытные за рулем, чем остальные участники дорожного движения.

Никогда не замечали, что в пробках легковые автомобили, едут в режиме «старт-стоп», в то время как грузовые автомобили, как правило, неторопливо катятся? Постоянное движение на скорости не только упрощает переключение передач на 10-скоростных КПП, а также помогает экономить топливо. Чтобы машину заставить ехать из состояния покоя, нужно гораздо больше топлива, чем при постоянном движении.

6. Быть ближе к природе

«Экономить топливо или включить кондиционер?» - актуальный спорный вопрос на автомобильных форумах. Открыть окно и наслаждаться свежим потоком ветра выгоднее на низкой скорости. А вот на шоссе аэродинамическое сопротивление открытых окон и люка в крыше тормозит машину, поэтому лучше включить кондиционер. На его работу используется до 0,5-0,8 литра на 100 км пробега, которые можно сэкономить, но придется ходить в мокрой рубашке.

7. Опять о резине

Широкие колеса и шины выглядят круто, и они, безусловно, могут улучшить управляемость. Но чем они шире, тем больше сопротивления качению создают, тем самым повышая расход топлива. При поездке на большие расстояния будет выгодно поставить родные покрышки, рекомендованные заводом-изготовителем. У них более узкий протектор, дающий большую экономию.

8. Выкинуть лишнее из автомобиля

Не все водители следят за порядком в машине, а зря. Ненужные вещи лучше убрать в квартиру, облегчив свое транспортное средство. Здесь действительно важен каждый килограмм, ведь чем больше веса таскает на себе автомобиль, тем больше топлива он потребляет.

9. Бензин, дизель или газ?

Перед покупкой автомобиля стоит обдумать, какой двигатель выбрать. Дизель более экономичный, на трассе он расходует на 20-30% меньше топлива, чем бензиновые аналоги. Но стоит дороже. И никогда не поздно переоборудовать машину на дешевый газ. Установка газобаллонного оборудования – немалая трата, но она окупится за несколько лет.

10. Не садиться за руль

Звучит банально, но если избежать вождения, то можно сэкономить бензин. Прежде чем садиться в машину, всегда спрашивай у себя: «Действительно ли необходима эта поездка?» В магазин за продуктами можно доехать и на автобусе, трамвае или метро. А ходьба или езда на велосипеде полезна и для кошелька, и для здоровья.

Многие из правил в этом обзоре не только помогут сэкономить топливо, но и сделают автомобиль более мощным. Для повышения динамики своего авто будут полезными 5 практичных способов.