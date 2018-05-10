Максим Винярский держит голодовку 10.05.2018, 12:06

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Завтра у активиста истекают 12 суток административного ареста.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский держит голодовку в ЦИП на Окрестина, сообщил Charter97.org корреспондент из Минска.

Активист должен завтра выйти на свободу, но власти могут повторно применить практику продления административного ареста, добавив присужденные ранее «сутки».

Максим Винярский должен был выйти на свободу еще 5 мая, но активиста оставили в тюрьме. Сотрудники милиции сообщили родственникам политика, что он досиживает пять с половиной суток ареста, оставшиеся у него после Дня Воли.

Тогда же стало известно, что Максим Винярский объявил в знак протеста голодовку.

Напомним, что 28 апреля координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, был осужден Первомайским судом Минска на 7 суток ареста. Активист 26 апреля принял участие в акции солидарности с политзаключенными в Беларуси.