Лидерам независимого профсоюза РЭП грозит до семи лет тюрьмы 1 10.05.2018, 14:51

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Игорь Комлик (слева) и Геннадий Федынич

Геннадию Федыничу выставили такое же обвинение, как когда-то Алесю Беляцкому.

Следственные действия в отношении председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и руководителя минской организации Игоря Комликa завершены, передает «Радыё Свабода».

Геннадию Федыничу и Игорю Комлик предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК), за что грозит ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

По такой же статье в 2011 году посадили председателя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого, которого приговорили к 4,5 годам колонии усиленного режима и конфискации имущества, но освободили через три года. Беляцкий был признан политзаключенным белорусскими, европейскими и американскими правозащитниками, приговор был назван политически мотивированным.

По словам Федынича, следователи пришли к выводу, что по итогам 2011 года РЭП не доплатил в бюджет налогов на 22 867,1 рубля (с учетом деноминации). По среднегодовому курсу Нацбанка это почти 50 тысяч долларов.

Лидер профсоюза РЭП отмечает, что следователи прекратили преследование «неустановленных лиц» после «сотен допросов по всей стране».

У обвиняемых теперь есть месяц на ознакомление с материалами дела - суд может состояться уже в июне. Ранее Комлик провел за решеткой два месяца, Федынич с начала следственных действий в августе 2017 года находится под подпиской о невыезде.