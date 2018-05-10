Новый премьер Армении добивается отставки глав силовых ведомств 10.05.2018, 15:02

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Речь идет о начальнике полиции и директоре Службы национальной безопасности.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту страны Армену Саркисяну отправить в отставку начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна. "Только что я подписал предложение президенту республики об освобождении с должностей Гаспаряна и Кутояна", - написал он в четверг, 10 мая, на своей странице в Facebook, сообщает "Немецкая волна".

37-летний Кутоян возглавляет СНБ Армении с февраля 2016 года, 60-летний Гаспарян является начальником полиции с 2011 года.

Накануне Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте сообщил о предстоящих в ближайшие дни назначениях руководителей силовых структур. Кроме того, он пообещал провести встречи со всеми парламентскими фракциями и после этого сформировать правительство при участии всех сил.

"Кадрового погрома не будет"

Между тем в речи, с которой лидер протестного движения выступил перед своим избранием в парламенте, Пашинян обещал, что не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления, поскольку в ней работают "множество талантливых людей". Он также указал, что не будет "тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства". "Если не будет сомнений, то они будут продолжены. Программы, вызывающие сомнения, будут вновь поставлены на обсуждение. Если выяснится, что они неэффективны, они будут прекращены", - отметил он.

Глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") был избран премьер-министром Армении со второй попытки 8 мая. Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Во время первого голосования 1 мая парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Пашиняна. После этого в Ереване и ряде городов республики начались новые протесты.