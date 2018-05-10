В Ереване протестующие требуют отставки мэра Тарона Маркаряна 10.05.2018, 16:43

Тарон Маркарян занимает пост мэра Еревана с 2011 года.

Члены инициативы «Мы отвергаем Тарона» сегодня собрались перед зданием мэрии Еревана и потребовали отставки мэра Тарона Маркаряна, сообщает «Радио Азатутюн».

По словам организаторов инициативы, Тарон Маркарян должен последовать примеру экс-президента Сержа Саргсяна и добровольно покинуть свой пост.

«Он является мэром Еревана с 2011 года и никогда не был подотчетен, не был ответственен за жителей Еревана. Сегодня мы предоставляем ему возможность спуститься, встать перед ереванцами и ответить на их вопросы», - сказал один из протестующих.

Собравшиеся скандировали: «Тарон, спустись!»

Члены инициативы во дворе мэрии озвучили те причины, которые заставили их выйти на улицу и требовать отставки мэра-республиканца Тарона Маркаряна и фракции Республиканской партии Армении Совета старейшин столицы. Они скандировали: «Нет незаконному строительству!», «Нет насилию банд!», «Нет распылению бюджета!» «Достойный транспорт», «Достойная жизнь».

Несколько членов фракций «Елк» и «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана вышли и присоединились к участникам акции. Глава фракции «Елк» Давид Хажакян и глава фракции «Еркир цирани» Заруи Постанджян уверены, что у Тарона Маркаряна нет альтернативы и он должен уйти в отставку.

«Я даже считаю, что наше требование уже запоздало и отставка Тарона Маркаряна была актуальной уже с 23 апреля, после отставки Сержа Саргсяна», - сказал Хажакян.

«Мы должны потребовать роспуска этого Совета старейшин и назначения досрочных выборов, поскольку этот орган является незаконным», - отметила Постанджян.