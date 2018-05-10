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Президент Армении отправил в отставку глав силовых ведомств по требованию Пашиняна

  • 10.05.2018, 16:47
Армен Саркисян

Новый премьер-министр сделал первые кадровые перестановки.

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о снятии с должностей глав Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции, сообщает ТАСС.

"Президент, согласно предложению премьер-министра Никола Пашиняна, подписал указ о снятии с должности директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна и главы полиции Владимира Гаспаряна", - говорится в заявлении пресс-службы президента.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что в четверг (направил предложение президенту/ru/news/2018/5/10/289455/) страны о снятии с должностей глав полиции и СНБ.

Согласно законодательству Армении, полиция и СНБ подчиняются премьеру страны.


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