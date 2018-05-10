МВД предлагает ввести cоветскую систему наказаний за нарушение ПДД

МВД предлагает ввести cоветскую систему наказаний за нарушение ПДД10
- 10.05.2018, 17:00
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Набрал 15 штрафных баллов – теряешь права на полгода.
Подобная система сейчас действует в Польше и Германии. Длительное время нечто подобное функционировало в СССР, сообщает сайт телеканала «Белсат».
Речь идет о системе баллов, которую предусматривает проект закона «Об изменении Закона РБ «О дорожном движении». Инициатор нововведений – УГАИ МВД. Ознакомиться с проектом можно здесь. Принять участие в общественном обсуждении (до 23 мая 2018 года) можно здесь.
Авторы законопроекта предлагают следующую градацию штрафных баллов:
— 1 балл – за нарушение статей, предусматривающих штраф до трех базовых величин (не пройденный техосмотр), а также за нарушения, зафиксированные на фото/видеофиксатор (скорость, парковка);
— 2 балла – если санкция нарушенных статей предусматривает взыскание до пяти базовых (нарушение требований знаков или разметки);
— 3 балла – за более тяжкие правонарушения (превышение скорости на 30 км/ч);
— 4 балла – за нарушение статей, предусматривающих штраф до 10 базовых или лишение права на управление транспортным средством.
Следует отметить, что согласно нововведениям штрафные баллы будут «бонусом» к штрафам – дополнительным наказанием.
Участники общественного обсуждения полагают, что такой «бонус» является дополнительным наказанием, а это противоречит Конституции.
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Некоторые участники обсуждения также метко заметили, что когда ваша жена сядет в ваше авто и нарушит скоростной режим, а это зафиксирует фоторадар, то будет ли справедливым наказать за это владельца машины, а не нарушителя?
Некоторые полагают, что введение системы баллов повысит уровень коррупции ГАИ.
Но есть и позитивные отзывы.
В законопроекте предусматривается возможность выдавать права на управление квадроциклами, снегоходами, снегоболотоходами. Также инициирована возможность получить международное водительское удостоверение и возможность сдавать на права на авто с коробкой-автоматом (в таком случае потенциальный водитель не сможет ездить на авто с мануальной коробкой передач).