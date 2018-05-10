Дело профсоюзов, «Хартия-97» и декрет №1 - это Рубикон в политике Беларуси 4 10.05.2018, 17:14

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Фото с сайта webmandry.com

Дроздовская верхушка, понимая, что конец неизбежен, делает все, чтобы отодвинуть этот момент.

Сегодня стало известно, что 8 мая лидерам Независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику было предъявлено окончательное обвинение в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса). Санкции по этой статье предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Почему власти преследуют независимые профсоюзы именно сейчас? Связано ли это с экономической и политической ситуацией в стране? На вопросы отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

- Геннадий Федынич и профсоюз РЭП – это один из немногих остававшихся островков независимости и самостоятельности в диктаторской Беларуси.

Федынич – это настоящий белорусский мужик с жизненным опытом, со своим взглядом на мир. Кроме того, он очень хороший политик, который умеет, когда надо, быть твердым, а когда надо – лавировать.

И вообще, Геннадий Федынич – это один из лидеров, который формировался с самого начала Перестройки. Помню, как на первых выборах Съезда народных депутатов (1989 год – ред.) он был доверенным лицом Александра Добровольского. Фактически он – один из ветеранов рабочего движения в Беларуси.

Это – первая причина преследований.

Второй причиной, несомненно, является знание властями реального экономического положения в стране, которое, мягко говоря, остается удручающим. Беларусь находится в застое и стагнации. Какие-то изменения происходят только из-за роста цен на нефтепродукты, прибыль от которых получает властный клан, и контрабанды, связанной с экономической войной Запада и России. Этого хватает на существование семьи Лукашенко, но не хватает даже на силовые структуры, не говоря уже об улучшении жизни народа.

Массовые протесты прошлого года после введения декрета о «тунеядцах» показали власти, что ситуация в стране на самом деле напоминает пороховую бочку. Поэтому, несмотря на риск введения международных санкций, страх перед народными протестами толкнул власти на наступление на лидера независимого профсоюза и на сам РЭП, который ежедневно, не всегда заметно, но последовательно отстаивает права трудящихся и остается потенциальным центром социальных протестов в Беларуси.

- Получается, что власть «защищает» поле перед началом реального применения нового декрета о «тунеядцах»? К чему еще следует приготовиться белорусскому обществу?

- Сейчас уже очевидно всем (и об этом пишут все СМИ, имеющие разные взгляды на тактику и даже стратегию борьбы, но одинаковы в оценке ситуации): Лукашенко сегодня стал посмешищем и внутри страны, и за рубежом, он является просто нелепым руководителем.

Мир сегодня развивается стремительными темпами, технологии меняют не только средства производства и досуг, они меняют полностью систему коммуникаций в обществе.

Видно, что диктатор оторвался от реальности и занят «успехами» собственной хоккейной команды, на которую идут огромные деньги, и не в состоянии даже контролировать достижения в реальном спорте, не говоря уже об экономике.

Сегодня его старшие сыновья и властная верхушка четко понимают, что произойдет с ними в случае народного взрыва. У них уже нет надежды на «мудрость диктатора» и то, что он выпросит у России еще что-то. Верхушка политического режима, понимая, что конец неизбежен и он близок, делает все, чтобы отодвинуть этот момент.

Поэтому режим идет на действия, которые более здравомыслящие чиновники просто бы не делали.

Наступление сейчас идет по нескольким направлениям.

Первое – это наступление на все общество и создание базы данных на всех белорусов под видом декрета №1 о «тунеядцах». На самом же деле – это создание базы данных и компромата на каждого гражданина страны.

Второе – это «дело профсоюзов». Сегодня очень важно и необходимо защитить независимых профсоюзных лидеров.

Третье – это условное «дело «Хартии-97» и независимых СМИ», а также попытка контролировать интернет, разрушить обратную связь, которая появилась благодаря новым технологиям, разрушить горизонтальные связи в обществе, возникшие благодаря независимым сайтам и социальным сетям.

Хочу сказать, что сейчас ситуация такая, что власть небывало слаба, но если общество уступит на этих трех фронтах, не будет сопротивляться, не отстоит «Хартию-97», Федынича, Комлика и профсоюз РЭП, не добьется отмены декрета №1 – то Беларусь действительно может стать «маленьким Китаем» в Европе в плане утраты человеческих прав.

Видно, что правящая клика хочет удержаться у власти и сохранить свои дроздовские стандарты жизни, избежать любых перемен и продолжать нахальным образом грабить 90% населения Беларуси.

- Недавно в Минске заместитель генерального секретаря Глобального союза IndustriAll Кемаль Озкан потребовал от белорусского правительства прекратить уголовное преследование лидеров РЭП. Похоже, что власти этот ультиматум проигнорировали. Какими могут быть последствия?

- Позиция руководителей международных профсоюзов заслуживает уважения. И она объясняется тем, что это – профсоюзные лидеры. Многие политики в Европе и наших странах-соседях, к сожалению, участвуют в контрабанде и различных грязных финансовых и торговых операциях с белорусским режимом и Лукашенко.

Сегодня мы видим, как европейские политики боятся критиковать Лукашенко, чтобы не мешать этим грязным делам.

Профсоюзные лидеры в этих операциях не участвуют и поэтому могут называть вещи своими именами. Кроме того, существуют традиции солидарности в международном профсоюзном движении. И я думаю, что реакция международных организаций будет серьезной. Надежда Лукашенко - на то, что коррумпированные политики и неповоротливая машина ЕС не позволят принять эти санкции.

Но в этом власти ошибаются: профсоюзы – достаточно сильный игрок и в ЕС, и в отдельных странах Европы.

- Как внутри страны можно поддержать этого сильного игрока?

- Безусловно: без действий внутри Беларуси ничего не произойдет. И здесь становится очень важным понимание того, что произошло 25 марта в этом году. Почему произошел раздел на «концертно-вышиваночную» молодежь и Белорусский Национальный Конгресс, на разные позиции старшего и молодого поколения.

Становится абсолютно ясно: если бы не стремление праздновать любым путем в условиях диктатуры, неумение отстаивать свои интересы и свои права, в том числе и на проведение праздничных шествий и демонстраций – не было бы этого наступления властей.

Даже если бы на шествие от площади Якуба Коласа 25 марта вышло хотя бы пять тысяч человек, но это было бы общей позицией – власти не посмели бы ввести в действие декрет о «тунеядцах» и не было бы такой наглой атаки на СМИ и независимые профсоюзы.

Сейчас, думаю, пришла пора всем осознать, что происходит. Можно, конечно, остаться этнографическими белорусами в вышиванках – и в условиях сегодняшней диктатуры и при возможной российской оккупации. Но только это не будет жизнью. Потому что последние островки свободы слабая власть может сегодня уничтожить – и ситуация изменится.

Но я думаю, что еще существуют объективные процессы. Есть надежда на то, что в Беларуси найдутся мужественные люди, которые смогут отстоять свои права и быть солидарными.

Дело профсоюзов, дело «Хартии-97» и декрет о «тунеядцах» - это своего рода Рубикон в политической жизни Беларуси.