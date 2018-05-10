Геннадий Федынич: Проблем у властей прибавится 2 10.05.2018, 17:48

1,135

Геннадий Федынич

Обвинения в адрес профсоюза РЭП не имеют законных оснований.

Об этом сайту Charter97.org заявил председатель независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич, комментируя предъявление властями окончательного обвинения:

- Предъявленное нам с Игорем Комликом обвинение практически ничем не отличается от первоначального. Сейчас будет ознакамливаться с материалами дела, которых очень много. Хотим выяснить, откуда взялись цифры, которые нам инкриминируют. Ранее нам никаких документов не показывали и, можно сказать, ничего не рассказывали.

На самом деле, очень интересно, что там за такие документы семилетней давности. В общем, будем разбираться вместе с адвокатами.

Очень сложно сейчас прогнозировать, что будет дальше. Мы осознаем, в какой стране живем, но хочу однозначно отметить, что доказательная база в деле отсутствует, обвинения не имеют законных оснований.

Сейчас будем усиленно работать по всем направлениям. В том числе, с международной общественностью для того, чтобы дать понять властям, что не тем они занимаются в конце-то концов. Работы в стране хватает по многим направлениям, а они сегодня преследуют наш профсоюз, который действительно нужен людям.

Власти серьезно считают, что если не будет РЭПа, то проблемы в стране исчезнут? Или лучше станет? Так могу им сказать, что проблем только прибавится! Не будет кому решать простые человеческие проблемы.

Мы помогаем людям и хотим быть услышанными властью, потому что складывается впечатление, что они не в курсе происходящего в стране и нашей организации в частности. Если хотят знать, что люди думают о ситуации, то пусть садятся за стол для проведения диалога и вносят коррективы в свою политику.