Nike запатентовала кроссовки, помогающие человеку обуться 11.05.2018, 20:06

Инженеры из Nike решили автоматизировать процесс надевания кроссовок.

Компания Nike подала патентную заявку на кроссовки, которые в буквальном смысле помогают человеку обуться.

Об этом сообщает bykvu.com со ссылкой на Gizmodo.

Так, инженеры из Nike решили автоматизировать процесс надевания кроссовок. Для этого предлагается встраивать в стельку или подошву обуви конвейер, затягивающий стопу внутрь.

Согласно задумке, когда человек опустит переднюю часть стопы внутрь, сенсор в кроссовке отреагирует на это и запустит мотор в конвейере, который, в свою очередь, будет аккуратно затягивать ногу внутрь.

Питать мотор конвейера должен перезаряжаемый аккумулятор либо же другой источник энергии.

Специалисты компании также предлагают дополнить источник энергии генератором, вырабатывающим энергию при движении человека.

Как отмечает издание, такие кроссовки были бы очень удобны для людей, имеющих травму, страдающих артритом или церебральным параличем.

Пока что неизвестно, когда Nike может приступить к производству подобной обуви.

Фото: Gizmodo

Фото: Gizmodo

Фото: pdfaiw.uspto.gov

Фото: pdfaiw.uspto.gov

Фото: pdfaiw.uspto.gov

Фото: pdfaiw.uspto.gov

В январе компания Nike в сотрудничестве с американским баскетболистом Полом Джорджем выпустила кроссовки в стилистике игровой консоли PlayStation.

1 декабря 2016 года флагманские магазины компании Nike в Нью-Йорке (Nike SoHo и NIKE+ ClubHouse) начали продажу самозашнуровывающихся кроссовок модели HyperAdapt 1.0.