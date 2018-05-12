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ЧМ-2018: Беларусь уступает Австрии после первого периода

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  • 12.05.2018, 17:23
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Поражение Беларуси в основное время означает вылет в первый дивизион.

В Дании начался матч чемпионата мира по хоккею Австрия - Беларусь. Если белорусские хоккеисты не смогут обыграть австрийцев в основное время, то покинут элитный дивизион.

Главный тренер сборной Беларуси Сергей Пушков назвал состав команды на матч группового раунда чемпионата мира-2018 с австрийцами.

Австрия - Беларусь - 1:0 (второй период)

Австрия: Старкбаум (Мадленер); Ульмер — Альтманн, Шнайдер — Ганаль (А) — Хундертпфунд (К); Шумниг (А) — Унтервегер, Раффль — Хофер — Комарек; Петер — Вивейрос, Рошенвальд — Хаудум — Цвергер; Обрист — Вогер — Спаннгринг; Шлахер.

Беларусь: Карнаухов (Трус); Фальковский — Воробей, Платт — Шарангович — Лингле; Лисовец — Хенкель, Развадовский — Кислый — Гаврус; Устиненко — Коробов (А), Матерухин — Павлович (К) — Ковыршин; Демков — Китаров (А) — Дрозд; Левша, М.Сушко.


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