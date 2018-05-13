В Москве проходит митинг за свободный интернет (Видео, онлайн)
- 13.05.2018, 15:11
Акция проходит на проспекте Академика Сахарова.
В Москве на проспекте Академика Сахарова началась акция партии ПАРНАС в поддержку заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
По данным проекта «Белый счетчик», к 14:30 (по Минску) на территорию проведения митинга прошли уже 1,69 тыс. участников. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пока не обладают информацией о численности участников акции.
На 14:00 на территорию митинга #ЗаИнтернет прошли 0,91 тыс. чел. #БелыйСчётчик— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 13 мая 2018 г.
Полиция (ЦПЭ?) "развлекаются" - выводят с митинга уже пропущенных участников с плакатами. Многих не пропускают с агитацией. #БелыйСчётчик pic.twitter.com/37hrg0WUm6
Первая акция «За свободный интернет» в столице состоялась 30 апреля. Тогда она была организована Либертарианской партией.