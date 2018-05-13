В Москве проходит митинг за свободный интернет (Видео, онлайн) 13.05.2018, 15:11

Фото: twitter.com

Акция проходит на проспекте Академика Сахарова.

В Москве на проспекте Академика Сахарова началась акция партии ПАРНАС в поддержку заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.

По данным проекта «Белый счетчик», к 14:30 (по Минску) на территорию проведения митинга прошли уже 1,69 тыс. участников. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пока не обладают информацией о численности участников акции.

Первая акция «За свободный интернет» в столице состоялась 30 апреля. Тогда она была организована Либертарианской партией.