Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП под Каменцем 2 13.05.2018, 16:34

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Фото: gaibrest.by

Один ребенок погиб.

Серьезная авария произошла около 7 утра в Каменецком районе вблизи деревни Мартынюки, сообщает kp.by.

По предварительной информации ГАИ, микроравтобус марки «Рено Мастер» с детьми столкнулся с погрузчиком «Амкодор», который ехал в попутном направлении. От удара погиб 13-летний мальчик из Украины - он ехал на переднем пассажирском сидении.

По информации журналистов, еще шестерых детей с места аварии «скорая» увезла в Каменецкую райбольницу. У большинства детей черепно-мозговые травмы, вывихи, переломы разной степени тяжести. Один мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Для помощи юным украинским футболистам мобилизовали медиков из Бреста и Минска.

- Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков - нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты. Из Минска в Каменец приехали детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог, - сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.

Некоторых пострадавших в течение дня в воскресенье перевезут в Брестскую областную больницу.

Известно, что за рулем микроавтобуса с детской футбольной командой был 42-летний гражданин Украины, а за рулем погрузчика - 48-летний местный житель.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.