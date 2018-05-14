Кто и почему приписывает одни дома к гимназиям, а другие к школам 1 14.05.2018, 15:44

Фото: gymn13.minsk.edu.by

И можно ли «переприписать» дом от школы к гимназии?

В начале 2018 года были отменены вступительные экзамены в пятые классы гимназий. Распределение между школами и гимназиями теперь будет осуществляться исключительно по территориальному признаку, передает «Еврорадио». Относится твой дом к школе — отправляй ребёнка в школу. Относится к гимназии — добро пожаловать в гимназию.

Но не всё так просто. В опубликованных списках гимназий и приписанных к ним домов нашлись странности. Дома, которые буквально окнами выходят на здание гимназии, оказались приписанными к школам. А другие многоэтажки, иногда на довольно больших расстояниях от гимназий, прикреплены к ним, а не к школам, которые находятся рядом.

Например, к гимназии №13 приписаны дома, которые находятся не менее чем в полукилометре от неё. И это одни новостройки. А все дома вокруг гимназии оказываются приписанными к средней школе.

К гимназии №24 приписаны всего четыре дома:

При этом к гимназии №6 приписано более 200 домов. И пусть половина из них располагается в частном секторе — всё равно получается очень много.

Кто решает, какой дом будет привилегирован и относится к гимназии, а не к средней школе?

Как объяснили журналистам в управлении образования Фрунзенского района, распределение домов происходит на специальном собрании. Там присутствуют представители администраций районов, руководители местных управлений образования и самих учреждений образования.

"Собирались руководители учреждений образования, просчитывали наполняемость по каждому дому, возможности учреждений образования и ближайшего микрорайона. И вот таким образом разделили дома. Теперь о том, чтобы как-то индивидуально решать вопрос, чтобы какой-то дом переписать на другое учебное заведение, речи идти не может. Точечно этот вопрос решаться не будет. Всех распределили, как сочли необходимым руководители учреждений образования совместно с администрацией района и управлением образования", - рассказали журналистам.

Иногда очевидно, что к гимназиям приписывают то новые дома (с потенциально платежеспособными родителями), или не очень много домов, чтобы те могли набирать больше людей со стороны. Например, к Уручской гимназии №2, оказывается, приписан новый дом, а окружающие старые дома — к обычной средней школе. Совпадение?

И нужно ли говорить, что любая ситуация, отданная на откуп чиновникам, может потенциально стать коррупционной? Тем более, что списки домов, приписанных к гимназиям, всё же пересматриваются. Но не очень часто — раз в полгода:

"У нас есть карта нашего района, и все дома по ней распределяем. Мы не меряем с рулеткой расстояние от дома до школы. До такого абсурда не доходит. У нас школы сами контролируют ситуацию, — рассказывают в управлении образования Заводского района Минска. — Они видят, что скоро откроется новостройка, и если им позволяет такая возможность, то забирают этих детей к себе. Распределение дома подтверждается решением районной администрации. Это решение пересматривается два раза в год. Местная администрация докладывает нам, в управление образования, о том, когда сдаются новые дома, чтобы дети не оказались в подвешенном состоянии и знали, куда идти. И уже за несколько месяцев до сдачи дома мы знаем, в какую школу пойдут дети из него".

Что в итоге? Система распределения договоров между школами и гимназиями остаётся скрытой от людей. Возможно, ваш дом, приписан к школе, через полгода может быть переприписан и к гимназии. А возможно, что и нет. А результаты "распределения", которые мы уже сейчас наблюдаем в официальных списках, вызывают много вопросов.