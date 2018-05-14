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Израильский спецназ перебрасывают к Газе вертолетами

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  • 14.05.2018, 15:41
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Экстренные меры предприняты после того, как массы палестинцев атаковали заградительные сооружения на границе.

По сообщению израильского портала DEBKA, ЦАХАЛ перебрасывает подразделения спецназа к Газе вертолетами, пишет mignews.com.

Экстренные меры предприняты после того, как массы палестинцев атаковали заградительные сооружения на границе в нескольких местах, что создает угрозу прорыва и захвата израильских заложников.

Также сообщается о том, что израильский самолет открыл огонь по террористам в районе Джабалии - после того, как они начали стрелять в израильских солдат.


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