Австралиец крупно выиграл в лотерею два раза за неделю 14.05.2018, 15:50

Общий выигрыш 40-летнего счастливчика — около $2 миллионов

Австралиец из фешенебельного пригорода Сиднея Бонди сумел сорвать куш в лотерею дважды за неделю, пишет lenta.ru.

Пожелавший остаться неизвестным 40-летний счастливчик выиграл сначала около одного миллиона австралийских долларов, а спустя пару дней еще примерно 1,4 миллиона. В итоге его куш составил 2,48 миллиона австралийских долларов (около 2 миллионов американских долларов). Мужчина эмоционально отреагировал на выигрыш, но признался, что не может дать никаких советов игрокам в лотерею, так как считает, что ему «помог Бог».

Свой выигрыш мужчина собирается «потратить мудро», однако уже использовал часть денег на «роскошную новую машину». На оставшиеся средства он планирует отправиться в отпуск на Гавайи и купить себе недвижимость в родном Бонди.