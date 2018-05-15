Лев Марголин: Россия продолжает потихоньку «скупать» Беларусь 4 15.05.2018, 9:31

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Лев Марголин

Какие иностранные инвестиции могут быть опасными для страны?

В Беларуси за январь-март 2018 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 3,6 миллиарда долларов инвестиций, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете. Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования России (40,4% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (22,5%), Кипра (10%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3 миллиарда долларов, или 84% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Такой объем инвестиций – это много или мало для нашей страны и сколько ПИИ нужно, чтобы белорусская экономика чувствовала себя комфортно? На вопросы «Завтра твоей страны» отвечает экономист Лев Марголин.

— Начнем с того, что это мало для нашей страны, но дьявол кроется в деталях. Было бы очень хорошо, если бы эти 3,6 миллиарда были инвестициями из Европы, США, Японии, но это, к сожалению, инвестиции из России. Причем, я подозреваю, что инвестиции, которые пришли из Соединенного Королевства и Кипра, это тоже российские инвестиции. А это означает только то, что Россия продолжает потихоньку скупать белорусские активы. Я не слышал, чтобы Россия открыла здесь какое-то громадное строительство, кроме атомной электростанции. Кстати, не исключено, что часть инвестиций, о которых говорится,— это оборудование для АЭС.

Просто скупаются белорусские активы – то, что уже готово, что строить не надо, то, что представляет интерес. Чаще всего это пищевая промышленность, агропром.

— Сколько нужно инвестиций, в том числе и ПИИ, чтобы белорусская экономика чувствовала себя более или менее вольготно?

— Есть разные методики подсчета, но, на мой взгляд, является оптимальным, если в страну приходит по тысяче долларов на одного жителя в год, а это — 10 миллиардов долларов. Больше —приветствуется, но их трудно освоить. Меньше – это ни о чем. Показатель в 10 миллиардов позволил бы увеличивать количество рабочих мест, развивать промышленность, наращивать, в том числе и ВВП, который к 2025 году нужно довести до 100 миллиардов долларов, то есть, практически удвоить.

— Куда в Беларуси наиболее выгодно было бы направлять иностранные инвестиции?

— Для иностранцев всегда есть категория активов, которые являются непреходящей ценностью. Их сегодня в Беларуси предостаточно. Это государственные банки, государственные страховые компании, государственная железная дорога — то, что всегда развивается при более или менее грамотном руководстве.

Но, как правило, такие активы стараются или вообще не приватизировать, поскольку они и так прибыльные, или приватизировать с обязательным участием национального капитала. Хотя если исходить из чисто либеральных подходов, то какая разница белорусскому пассажиру, кто владеет БелЖД – главное, чтобы было удобно ездить и билеты были не очень дорогие.

Вот говорят: Запад хочет скупить наши активы по дешевке, а потом их закрыть, чтобы не было конкуренции. Но, например, железную дорогу никто закрывать не станет, она нужна и, прежде всего, для внутренних сообщений. С авиацией немного сложнее, тут могут и поглотить, но опять-таки рядовому белорусу абсолютно безразлично, как будет называться компания, услугами которой он будет пользоваться, лишь бы были дешевые билеты и качественное обслуживание.

— Какие иностранные инвестиции могут быть опасными для Беларуси?

— Прежде всего те, которые связаны с химическими производствами — они даже при современных технологиях часто бывают токсичными, к тому же они аварийно опасны. Большинство стран от таких производств – химических, металлургических — стараются понемногу избавляться. Зачастую не всегда хороша и добыча полезных ископаемых. Даже те же калийные соли, которые считаются белорусским золотом, — можно построить еще несколько рудоуправлений и выкачать их за десяток лет. А это опять-таки связано с нанесением ущерба природе, посмотрите, какие терриконы стоят под Солигорском.

Лучшие инвестиции – это инвестиции в наукоемкие производства. Но для этого нужны два условия: чтобы высшее образование и законодательная база в стране были на мировом уровне. На такие инвестиции нам рассчитывать пока не приходится.

— Насколько умеет распоряжаться поступающими из-за рубежа средствами наше государство?

— Сегодня наше государство и правительство не умеют распоряжаться даже теми деньгами, которые поступают в собственный бюджет. Мы уже видели много инвестиционных проектов, которые с помпой начинались, а потом бесславно заканчивались. Это и цементные заводы, и деревообработка, и целлюлозно-бумажное производство, и молочное производство.