Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан9
- 15.05.2018, 9:59
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Диктатор встретится с Эмомали Рахмоном.
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан, передает БелТА.
Программой визита, который продлится по 16 мая, запланированы переговоры с правителем Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.
Правители рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран.
По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.