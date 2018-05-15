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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан

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  • 15.05.2018, 9:59
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Диктатор встретится с Эмомали Рахмоном.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан, передает БелТА.

Программой визита, который продлится по 16 мая, запланированы переговоры с правителем Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

Правители рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.


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