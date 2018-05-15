Палестинцы по призыву ХАМАСа прорывали границу с Израилем 15.05.2018, 10:40

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Фото: Reuters

В результате стычек погибли десятки человек.

Многотысячный марш под руководством ХАМАСа с целью прорвать границу сектора Газы с Израилем привел в понедельник, 14 мая, к ожесточенным столкновениям с ЦАХАЛом, сообщает 7kanal.co.il. Всего, по данным СМИ, в попытке прорывы границы участвовали около 40 тысяч человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал совещание по безопасности, чтобы подготовиться к продолжению этих событий. В совещании примут участие министр обороны Авигдор Либерман, начальник Генштаба Гади Айзенкот, глава ШАБАКа Надав Аргаман.

Нетаньяху оставил в Twitter запись такого содержания: «Каждое государство обязано защищать свои границы. Террористическая группировка ХАМАС заявляет, что она намерена уничтожить Израиль и убить тысячи людей, чтобы прорваться через пограничный забор. Мы будем продолжать действовать решительно, чтобы защитить наш суверенитет и наших граждан».

Между тем, террористы ХАМАС подожгли один из терминалов на контрольно-пропускном пункте «Керем Шалом» между Газой и Израилем.

Провокации ХАМАС привлекли к стычкам на границе. В министерстве здравоохранения сектора Газа уточнили количество погибших во время беспорядков на границе с сектором Газа 14 мая, сообщает mignews.com.

По данным ведомства, состоянием на утро 15 мая их число возросло до 59 человек.

При этом всего за медицинской помощью в этот день обратились около 2,8 тыс. человек.