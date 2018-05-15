Вальтер Санчес: Участие Федынича в конференции МОТ необходимо 15.05.2018, 11:04

Вальтер Санчес

Генеральный секретарь глобального профсоюза IldustriALL обратился к белорусским властям.

С 28 мая по 8 июня в Женеве пройдет конференция Международной организации труда. В ней будет участвовать правительственная делегация Беларуси. Кроме представителей государства, МОТ приглашает и независимые профсоюзы, в том числе и председателя РЭП Геннадия Федынича, который также является заместителем члена Исполкома IndustriALL. На конференции МОТ будут обсуждать в том числе и положение профсоюзов в разных странах мира. Однако Геннадию Федыничу запрещено покидать Беларусь, сообщает praca-by.info.

Вальтер Санчес, Генеральный секретарь IndustriALL, обратился в Следственный комитет, чтобы тот выдал разрешение на выезд лидеру независимого профсоюза:

«Глобальный союз IndustriALL, объединяющий более 50 млн. промышленных работников в 140 странах мира, включил председателя Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (профсоюз РЭП) Федынича Геннадия Федоровича, Заместителя члена Исполкома Глобального союза IndustriALL, в состав своей делегации для участия в конференции Международной организации труда (МОТ), которая пройдет в Женеве, Швейцария, с 28 мая по 8 июня.

На конференции, в которой примет участие правительственная делегация Республики Беларусь, планируется обсуждение вопросов состояния прав профсоюзов в различных странах мира, в т.ч. в Республике Беларусь, что делает необходимым участие в ней Г.Ф.Федынича как профсоюзного лидера, неоднократно сталкивающегося с фактами нарушений прав профсоюзов.

Учитывая ограничения в передвижении Г.Ф. Федынича, связанные с данной подпиской о невыезде, Глобальный союз IndustriALL обращается в Следственный комитет Республики Беларусь с просьбой выдать ему разрешение на выезд из страны на срок с 1 по 20 июня 2018 г. и гарантирует своевременное возвращение Г.Ф. Федынича в Республику Беларусь».

– Международная солидарность – это очень важно. Все международное сообщество должно узнать об истинном положении дел: о том, что так называемое Дело профсоюзов – чисто политическое. Эта конференция – один из инструментов влияния на западную дипломатию. Крайне желательно, чтобы Геннадий Федынич лично принял участие в конференции МОТ, тем более, что он – официальный делегат, – прокомментировал обращение Вальтера Санчеса пресс-секретарь профсоюза РЭП Николай Герасименко.