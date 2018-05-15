Шуневич будет учить полицейских из Зимбабве 7 15.05.2018, 19:19

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Зимбабве направит в Беларусь офицеров для «обучения в различных областях знаний».

Полицейские из Зимбабве будут проходить подготовку в Беларуси в рамках подписанного между двумя странами меморандума о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Об этом пишут СМИ Зимбабве, передает «Белсат».

Меморандум, который подписали глава МВД Беларуси Игорь Шуневич и его коллега из Зимбабве Оберт Мпофу, предусматривает сотрудничество в борьбе с наркотиками, торговлей людьми, терроризмом, а также помощь в модернизации полицейской службы африканского государства.

Как рассказал Мпофу президенту страны Эммерсону Мнангагве, Зимбабве направит в Беларусь офицеров для «обучения в различных областях знаний». Причем, учебная миссия будет финансироваться белорусскими властями, пишет местное издание Chronicle.

Глава МВД Зимбабве сообщил, что группа силовиков будет отправлено в Беларусь в ближайшее время. В свою очередь в Зимбабве приедут белорусские силовики, который будут консультировать местные власти по поводу того, как нужно модернизировать правоохранительную систему в стране.

Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил» начал управлять Зимбабве после переворота в ноябре 2017 года, когда с поста президента был свергнут диктатор Роберт Мугабе, возглавлявший страну 27 лет.

Когда в 1980 году Мугабе пришел к власти, в Зимбабве (бывшая британская колония Родезия) была одна из самых сильных экономик среди африканских государств. Сейчас страна входит в тридцатку самых бедных в мире. Режим Мугабе обвиняют в черном расизме, пытках и убийствах политических оппонентов, коррупции и фальсификации выборов. Правда, у Мнангагвы репутация не лучше – за свою жестокость во времена гражданской войны он получил прозвище «Крокодил», а во время президентства Мугабе возглавлял спецслужбы и лично руководил политическими репрессиями в Зимбабве.