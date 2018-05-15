Президенты Польши и США проведут вторую встречу за год 15.05.2018, 19:31

О дате встречи Анджея Дуды и Дональда Трампа пока не сообщается.

В этом году состоится встреча президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа. Об этом сообщил глава президентского кабинета Кшиштоф Щерский, передает «Радио Польша».

«Если говорить о планах встречи с президентом Трампом, то признаю, что такие планы есть. Главы государств достаточно часто обмениваются письмами, и в одном из последних писем главы США фигурировало предложение о встрече, в ходе которой политики смогли бы обсудить двусторонние отношения между государствами», - отметил Щерский.

В ходе визита главы Польши в США, который начнется 16 мая, встреча политиков не планируется. Президент Дуда выступит на форуме Совета Безопасности ООН, а также встретится с польской диаспорой в Чикаго.

Напомним, что в 2018 году состоялась встреча президентов Дуды и Трампа в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. В июле прошлого года глава США пребывал в Варшаве, где принимал участие в саммите Троеморья.