Белорусские хоккеисты потерпели 7-е поражение на ЧМ-2018 30 15.05.2018, 19:38

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В заключительном матче белорусы проиграли словакам - 4:7.

Сборная Беларуси проиграла команде Словакии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018. Поединок завершился со счетом 4:7.

Белорусские хоккеисты на ЧМ-2018 проиграли все 7 матчей с общим счетом 8:36.

Белорусы проиграли Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).

Хоккеисты сборной Беларуси впервые за 15 лет вылетели в низший дивизион.

Беларусь — Словакия — 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

Беларусь: Трус (Карнаухов); Фальковский — Воробей, Платт — Шарангович — Лингле; Лисовец — Хенкель, Сушко — Ковыршин — Павлович (К), Коробов (А) — Устиненко, Кислый — Развадовский — Левша, Матерухин, Дрозд, Китаров (А), Гаврус.

Словакия: Рыбар (Чиляк — 20.00); Чайковски — Секера (К), Бакош — Надь (А) — Юрчо; Граняк (А) — Дялога, Гащак — Криштоф — Говорка; Ярош — Фегервары, Бондра — Буц — Свитана; Грман — Яношик, Цингел — Марцинко — Кудрна.

Голы: 0:1 — Бакош (Надь, Секера, 0.18). 0:2 — Юрчо (Бакош, Надь, 10.07 — бол.). 1:2 — Китаров (Дрозд, Фальковский, 32.24 — мен.). 2:2 — Лингле (Левша, Платт, 35.00 — бол.). 2:3 — Бакош (Надь, 47.53). 3:3 — Ковыршин (Сушко, Павлович, 48.37). 4:3 — Воробей (Шарангович, Платт, 50.18 — бол.). 4:4 — Юрчо (Бакош, Надь, 51.17). 4:5 — Говорка (Криштоф, 54.57). 4:6 — Дялога (55.48 — буллит). 4:7 — Криштоф (Юрчо, Надь, 59.42 — бол.).

Группа А: Швеция — 17 очков (6 игр), Россия — 16 (6), Чехия — 15 (7), Швейцария — 12 (7), Словакия — 11 (7), Франция — 6 (7), Австрия — 4 (7), БЕЛАРУСЬ — 0 (7).