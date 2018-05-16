Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 2 16.05.2018, 10:43

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Незаконно заключенный в России украинский режиссер два месяца сознательно готовился к этому шагу.

Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку в тюрьме, сообщает сайт zn.ua. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Как сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, по словам самого Сенцова, к этому шагу он готовился два месяца, отказываясь от передач и физически готовя организм.

Адвокат украинца Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья, однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

"Я, Олег Сенцов, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и находится в колонии г Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г Единственным условием его прекращения является увольнение всех украинских политзаключенных находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", — написал Сенцов в заявлении.

В то же время сестра Сенцова Наталья Каплан выразила опасения, что голодание может не принести результатов, а такой шаг нанесет еще больший удар его здоровью, которое и так подорвано в заключении.

"Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это глупо и от голодания больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег четыре года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели", - отметила Каплан.

Cейчас Сенцов сидит в одиночной камере. Его адвокат не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.