Хрупкий «Панцирь»: как беспилотники уничтожают новейшие российские системы ПВО 6 16.05.2018, 13:53

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События в Сирии стали серьезным ударом по российской оборонке.

Сирийский опыт сейчас изучается во всех военных академиях мира. И, как показывает практика, он может подтвердить или опровергнуть пути развития и нашей армии, пишет для издания dsnews.ua Михаил Жирохов.

Так, на прошлой неделе очень ярко выступили израильтяне, которые в ночь на 10 мая в ответ на обстрел Голанских высот нанесли самый мощный авиаудар по десяткам иранских объектов в Сирии. Попутно были уничтожены средства ПВО противника, которые теоретически могли нанести вред израильским ударным самолетам.

Наиболее эффектным стало уничтожение современного российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С-1» в аэропорту в 3,8 км от президентского дворца Асада. Видео было распространено израильскими СМИ и стало настоящим хитом интернета.

Хотя пресс-служба израильской армии и подтвердила сам факт уничтожения «Панциря», однако не уточнила, чем именно была одержана эта победа.

Есть несколько версий, и в числе возможных претендентов на победу фигурируют и крылатая ракета Delilah, ракета Spike NLOS. Однако, по мнению автора, гораздо ближе версия с применением ударного дрона IAI Harpy. Этот аппарат специально разработан для уничтожения объектов ПВО, и, судя по видео, именно он до самого момента попадания выдавал «картинку» в эфир.

Этот беспилотный самонаводящийся самолёт-снаряд после обнаружения сигналов РЛС определяет местоположение цели, пикирует на неё и поражает осколочно-фугасной боевой частью. Запускается с мобильной пусковой установки контейнерного типа при помощи твердотопливных стартовых ускорителей.

Кадры уничтожения «Панциря» стали серьезным ударом по российской оборонке, и местные СМИ с привлечением «экспертов» «завели шарманку» о том, что, мол, это «криворукие арабы, которые не были готовы, отключили радар или всю систему». Мол, «Панцирь-С1» вообще классная система ПВО, «не имеющая аналогов», но… в руках опытного расчета, предпочтительно из «советников по военным вопросам».

Мы, конечно, прекрасно понимаем, что это все направлено на внутреннего потребителя, а западный читатель прекрасно помнит события 7 февраля, когда в провинции Дейр-эз-Зор были разгромлены с тяжелейшими потерями бойцы так называемой «ЧВК Вагнера» вполне «советнического» происхождения. И, кстати, оттуда тоже есть кадры уничтожения высокоточным оружием техники вместе с расчетами.

Какие же выводы можем сделать мы? Ни для кого не секрет, что летом 2014 года именно применение «Панциря С-1» привело к фактическому коллапсу наших Воздушных сил, и большинство сбитых как боевых, так и транспортных самолетов на приграничных территориях — это именно работа расчетов «Панциря». Кстати, вполне вероятно, даже того, что запечатлен на израильском видео — ведь даже россияне, поставляя эти комплексы, делали акцент на том, что «до подготовки сирийских расчетов на боевое дежурство будут заступать россияне».

Фотографии «Панцирей» есть как в открытом доступе, так и в распоряжении западных разведок. Так, например, осенью 2014 года Федеральная разведывательная служба Германии в ответ на запрос члена комитета Бундестага по вопросам обороны от Левой партии Александра Ноя предоставила сведения о том, что, по их данным, российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования «Панцирь» были зафиксированы на территории «восточных регионов Украины» 15 и 25 августа.

А судя по фотографиям из Макеевки и Донецка, второй раз они появились на оккупированных территориях зимой 2015 года — во время Дебальцевской кампании. Понятно, что это были чисто российские комплексы из строевых подразделений и ни о какой передаче их под контроль марионеточных «властей» речи даже не идет.

Отметим, что ни летом 2014 года, ни зимой 2015 года никаких средств для борьбы с ними у Украины просто не было. Этим и объясняется их высокая эффективность, которая, по сути, сыграла плохую шутку с российскими генералами, уверовавшими в «супероружие». Иначе чем можно объяснить, например, заявления минобороны РФ от 14 апреля, когда было отмечено, что «зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», принятый на вооружение российской армии в 2012 года, показал почти 100%-ную эффективность при отражении авиаудара США и союзников по объектам режима Асада в Сирии в ночь на 14 апреля».

После начала реорганизации армии военные пошли по «израильскому» пути, приняв на вооружение беспилотники-камикадзе в составе разведывательно-ударного комплекса «Сокол». Его основу составляют производимые по лицензии в Чернигове польские дроны — разведывательный FlyEye и ударный Warmate.

Смонтированный на базе бронеавтомобиля «Козак-2М» он может уничтожать вражеские цели в радиусе 10 км днем и ночью разными типами боеприпасов. А стоит сказать, что отечественные конструкторы внесли серьезные изменения в номенклатуру боевой части польского аппарата. Теперь там присутствуют боеприпасы не только фугасного и кумулятивного действия, но и осколочно-фугасные и зажигательные.

Таким образом, по результатам как апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе, где применялись азербайджанские аппараты израильского производства, так и событий весны 2018 года в Сирии можно говорить о том, что наше военно-политическое руководство взяло правильный курс и легкой прогулки для российских «Панцирей» в ходе возможного крупномасштабного вторжения уже не получится.