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К оршанцу, который устроил одиночный пикет, пришли с обыском

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  • 16.05.2018, 21:40
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Роман Кузьменков

Проверку в отношении оршанца проводят за якобы оскорбление местного чиновника.

В доме оршанца Романа Кузменкова прошел обыск, хотя формально по документам – осмотр. Милиционеры заявили, что проводят проверку по «анонимному сообщению об оскорблении», передает «Белсат».

Проверку в отношении оршанца проводят за якобы оскорбление местного чиновника. Представители Оршанского РОВД так и не объяснили, кого конкретно оскорбили и каким образом, но сообщили, что поступило анонимное сообщение.

Милиционеры вынесли из дома Романа компьютер, принтер, съемный диск и флэшку.

Мужчина считает, что такие действия связаны с его одиночном пикетом, который состоялся 14 мая на площади Ленина в Орше.

Пикет в Орше
Фото: orsha.eu

Роман Кузменков вышел на пикет с самодельной табличкой, на которой написал «По 500 тут нет». Через 15 минут его задержали и оштрафовали на 490 рублей. Свой выход на площадь он объяснил тяжелым положением с работой и низкими зарплатами в городе, а также солидарностью с независимым профсоюзом РЭП.


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