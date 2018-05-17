Ученые подсчитали, сколько энергии уходит на добычу биткоинов 1 17.05.2018, 10:26

Цифры сопоставимы с энергозатратами небольшой европейской страны.

Расчеты показали, что сейчас вся сеть добытчиков криптовалюты вырабатывает примерно 28 квинтильонов (10 в 18 степени) хэшей каждую секунду, на что уходит как минимум 2,5 гигаватта электричества.

Всего же на «добычу» криптовалют тратится примерно 0,5% всей электроэнергии в мире. Такой вывод сделали голландские ученые, результаты своего исследования они опубликовали в журнале Joule.

По их подсчетам, потребление электроэнергии майнерами криптовалют сопоставимо с энергозатратами небольшой европейской страны.

В будущем, если курс криптовалюты будет расти, то эти цифры могут вырасти до 7,67 гигаватта, что эквивалентно объему энергии, которую потребляет вся Австрия или Ирландия.