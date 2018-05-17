Оршанцa, который устроил одиночный пикет, анонимно обвинили в оскорблении чиновников 17.05.2018, 10:55

Романа Кузьменкова обвиняют на основании «анонимки».

В квартире 28-летнего Романа Кузьменкова провели обыск, изъяли оргтехнику и допросили в следственном комитете, зачем он пишет обращения в райисполком, критикуя местные власти.

Жителя Орши вызвали в следственный комитет на основании «анонимки».

Роман Кузьменков рассказал «Свабодзе», что вечером 15 мая двое милиционеров забрали у него компьютер, нерабочие принтер, флешку и съемный диск.

«Милиционеры показали постановление на осмотр квартиры, где основание для обыска - якобы то, что я оскорбил кого-то из оршанских чиновников. Сотрудники назвали себя, позвали понятых - моих соседей. Но не оставили никаких бумаг, что забрали оргтехнику. Я даже не запомнил фамилии, так как надеялся получить на руки документ, где они будут записаны. Или копию. Но мне ничего не дали. Я об этом рассказал сегодня в следственном комитете, куда меня вызвали на беседу», - рассказал Роман.

По cловам Кузьменкова, в следственном комитете ему сказали, что проводят проверку по анонимному обращению: мол кто-то сообщил в милицию, что он оскорбляет чиновников. Но кого конкретно и каким образом - неизвестно, подчеркивает Кузьменков.

«Я несколько раз обращался в Оршанский райисполком через специальную форму на сайте. Сообщал о проблемах на предприятиях, о недостатках в работе коммунальных служб. Всегда внимательно перечитывал, что пишу, и абсолютно не имел целью оскорбить кого-то лично.

Мои обращения я видел распечатанные у следователя, но мне их не показывали. Якобы в этих сообщениях и есть оскорбления от моего имени», - сказал Роман Кузьменков.

Последний раз он написал в форме для обращений, что собирается устроить одиночный пикет в знак протеста против низких зарплат. Пикет состоялся 14 мая. Кузьменкова задержали и в тот же день отвезли в суд. Судья Юлия Хаткевич оштрафовала его на 490 рублей (20 базовых величин).

У жителя Дубровно также забрали оргтехнику, так как он якобы оскорбил прокурора

Подобная история случилась с Михаилом Чемурако, жителем Дубровно - соседнего с Оршей райцентра. 4 мая в его доме провели обыск и изъяли процессор от стационарного компьютера и ноутбук, принадлежащий его матери-пенсионерке.

В этом ноутбуке сохранена вся информация, необходимая для предпринимательской деятельности, но это никого не остановило, говорит Михаил.

«Мне заявили, что ведется проверка по заявлению, будто я оскорбил прокурора района в "Одноклассниках". Так причем тогда компьютер, когда все видно в социальной сети? Но все-таки забрали. После меня обыск провели и в доме моей матери. Она инвалид 2-й группы, разволновалась, поднялось давление, пока у нее что-то искали по шкафам, на кухне, пристально рассматривали стиральную машину. В итоге забрали несколько дисков с семейным фотоархивом», - рассказал Дубровенский активист.

Оба обыска - в Орше и в Дубровно - объединяет одно обстоятельство: в нарушение законодательства, милиционеры не оставили документов об изъятых вещах.

Бывшая учительница Светлана Дмитриевна Чемурако говорит, что написала заявление на имя начальника Дубровенского РОВД:

«Написала, что ноутбук практически украли - у меня же доказательств нет, что его забрали во время обыска у сына. Мне ответили, что ноутбук направили в Витебск, и теперь его судьбу будет решать областное управление МВД».

Оршанец Роман Кузьменков также собирается требовать официальных документов на изъятые вещи.