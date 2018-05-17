закрыть
17 мая 2018, четверг, 12:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Рабочие агрохозяйства под Слонимом восстали против своего председателя

  • 17.05.2018, 11:50

Сегодня они отказались выходить на работу.

К моменту приезда "Газеты Слонімскай" в деревню Новодевятковичи одноименного агрохозяйства Слонимского района в среду, 16 мая, с рабочими уже разговаривал руководитель Слонимского центра по банкротству и антикризисному управлению райисполкома Виталий Сеч.

Он не пожелал, чтобы представители СМИ присутствовали на собрании работников хозяйства, мотивируя это тем, что у журналистов нет специального разрешения от власти присутствовать на подобных собраниях. Хотя люди сами позвонили в редакцию и пригласили журналистов, чтобы рассказать о своих проблемах, люди заявляли, что пока председателя не снимут с должности, работать они не будут.

В частности, они говорили об отношении управляющего РУСП «Новодевятковичи» Владимира Окулича к рабочим. Так, например, женщина которая обеспечивает обедами рабочих, по приказу руководителя должна кормить его строго с 13 до 14 часов ежедневно. При этом, чтобы накормить начальника, ей часто приходится искать его по лесам и полям, хотя он мог бы, как все, поесть и с остальными рабочими. Также люди высказывались о незаконных, по их мнению, увольнениях рабочих. Некоторые говорили, что Владимир Окулич попросту «топчет трудовое законодательство».

По словам людей, руководитель общается с подчиненными, вне зависимости от того, кто перед находится: женщина или мужчина, при этом часто использует матерные слова. Мужчины-механизаторы говорили, что за всю свою трудовую деятельность такого руководителя еще не встречали.

Человек отдает такие приказы, что коровы на фермах остаются голодные, потому что мы просто не успеваем их покормить, — отмечали рабочие хозяйства.

Поднимали люди и вопрос заработных плат. За более тяжелый труд председатель лишает рабочих денежных поощрений. Владимир Окулич также запретил выдавать расчетники, пока он находится на больничном.

В свою очередь, директор центра по банкротству и антикризисному управлению Виталий Сеч попросил всех присутствующих составить список всех проблем, с которыми они сталкиваются на работе. А уже вечером 16 мая после работы в 19 часов должно было состояться очередное собрание, на котором, по словам Виталия Сеча, будет присутствовать председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, а также сотрудники КГБ.

В четверг, 17 мая, многие работники агрохозяйства «Новодевятковичи» отказались выходить на работу. Сельскохозяйственная техника стоит.

Около 10 утра в Новодевятковичи приехали сотрудники райисполкома и милиции, которые беседуют с людьми.


популярное за неделю

Мнение

Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко
«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип