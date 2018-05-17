Рабочие агрохозяйства под Слонимом восстали против своего председателя 17.05.2018, 11:50

Сегодня они отказались выходить на работу.

К моменту приезда "Газеты Слонімскай" в деревню Новодевятковичи одноименного агрохозяйства Слонимского района в среду, 16 мая, с рабочими уже разговаривал руководитель Слонимского центра по банкротству и антикризисному управлению райисполкома Виталий Сеч.

Он не пожелал, чтобы представители СМИ присутствовали на собрании работников хозяйства, мотивируя это тем, что у журналистов нет специального разрешения от власти присутствовать на подобных собраниях. Хотя люди сами позвонили в редакцию и пригласили журналистов, чтобы рассказать о своих проблемах, люди заявляли, что пока председателя не снимут с должности, работать они не будут.

В частности, они говорили об отношении управляющего РУСП «Новодевятковичи» Владимира Окулича к рабочим. Так, например, женщина которая обеспечивает обедами рабочих, по приказу руководителя должна кормить его строго с 13 до 14 часов ежедневно. При этом, чтобы накормить начальника, ей часто приходится искать его по лесам и полям, хотя он мог бы, как все, поесть и с остальными рабочими. Также люди высказывались о незаконных, по их мнению, увольнениях рабочих. Некоторые говорили, что Владимир Окулич попросту «топчет трудовое законодательство».

По словам людей, руководитель общается с подчиненными, вне зависимости от того, кто перед находится: женщина или мужчина, при этом часто использует матерные слова. Мужчины-механизаторы говорили, что за всю свою трудовую деятельность такого руководителя еще не встречали.

— Человек отдает такие приказы, что коровы на фермах остаются голодные, потому что мы просто не успеваем их покормить, — отмечали рабочие хозяйства.

Поднимали люди и вопрос заработных плат. За более тяжелый труд председатель лишает рабочих денежных поощрений. Владимир Окулич также запретил выдавать расчетники, пока он находится на больничном.

В свою очередь, директор центра по банкротству и антикризисному управлению Виталий Сеч попросил всех присутствующих составить список всех проблем, с которыми они сталкиваются на работе. А уже вечером 16 мая после работы в 19 часов должно было состояться очередное собрание, на котором, по словам Виталия Сеча, будет присутствовать председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, а также сотрудники КГБ.

В четверг, 17 мая, многие работники агрохозяйства «Новодевятковичи» отказались выходить на работу. Сельскохозяйственная техника стоит.

Около 10 утра в Новодевятковичи приехали сотрудники райисполкома и милиции, которые беседуют с людьми.