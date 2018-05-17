В Литве врачам увеличили зарплаты на сотни евро 17.05.2018, 17:50

На повышение зарплат врачей в стране-соседке Беларуси выделили почти 100 миллионов евро.

После выделения дополнительного финансирования Сантаришкской клиники зарплаты врачей в среднем увеличились на 290, а медсестер - на 150 евро, пишет сайт delfi.lt.

По рекомендациям Минздрава, в первую очередь зарплаты будут увеличены специалистам, которые получали меньше всего.

Пресс-секретарь клиники Гитана Летукене, сказала, что все дополнительное финансирование пойдет на повышение зарплат. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, постоянная зарплата врача должна быть не меньше 1000 евро "на бумаге", а минимальная зарплата медсестры - 700 евро "на бумаге", а зарплаты медсестер без высшего образования не должны быть ниже 600 евро "на бумаге".

Министр подчеркнул, что базовые цены на услуги гарантируют минимальные зарплаты врачей во всей Литве. Верига подчеркнул, что это соглашение будет действовать как законодательный акт.

Учреждения здравоохранения не могут не соблюдать его условия, а если попытаются, то профсоюзы смогут требовать повышения зарплат через суд. Вице-президент Литовского союза врачей Лаймуте Вайделене сказала, что заключения такого соглашения добивались три года.

"Соглашение гарантирует справедливое распределение средств между учреждениями системы здравоохранения", - сказала Вайделене. По ее словам, следующие действия - добиваться дальнейшего повышения зарплат - до 2020 г. еще на 20% ежегодно, всего на 60%. Все учреждения системы здравоохранения, представители которых подписали соглашение, обязаны повышать зарплаты врачей из дополнительных средств ОНЗ, по критериям, установленным в коллективном соглашении.

На повышение зарплат врачей из Государственной больничной кассы и и Фонда ОНЗ выделяют почти 100 млн. евро. Поэтому в мае средняя зарплата врачей должна составлять 1877 евро (в среднем она увеличится на 300 евро), а медсестры - 952 евро (в среднем она увеличится на 150 евро). Напомним, что в литовских больницах действует разный порядок оплаты труда врачей.

В некоторых больницах зарплаты врачей меньше 1000 евро, в других 2200 евро (средняя за 2017 г. - 1376 евро). Соответственно зарплаты медсестер в некоторых больницах были ниже 500 евро, а в других - больше 800 евро (средняя за 2017 г. - 621 евро).