Бунтующие рабочие под Слонимом: Нас здесь за людей не считают 20 18.05.2018, 8:29

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Забастовка механизаторов в Слонимском районе продолжается.

Работники РУСП «Новодевятковичи» в Слонимском районе восстали против своего руководства и отказались выполнять работу. Как развивались события – в репортаже «Газеты Слонимской»:

«Техника стоит на мехдворе, рабочие сидят в ожидании руководства.

Первым приехал директор Слонимского центра по банкротству и антикризисному управлению Виталий Сеч, который попросил рабочих пройти в зал на собрание. Он работникам представил нового заместителя директора хозяйства Сергея Ивановича, пока руководитель Владимир Окулич находится в больнице. А также поведал о том, что приедет председатель Слонимского райисполкома Хомич и руководители местных служб.

— Я вам не дам парализовать работу предприятия. Это государственная собственность, в которую вложены государственные деньги. Работать надо, — заметил, обращаясь к людям, чиновник.

Спустя некоторое время к рабочим приехал председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Юнчиц, председатель Новодевятковичского сельсовета Александр Коневега, «депутат» по Новодевятковичскому округу Дмитрий Близнюк и представитель милиции.

Глава района поинтересовался, почему люди не хотят работать под руководством Владимира Окулича.

— Неоднократно обзывался нецензурными словами, был в алкогольном опьянении, — ответил один из работников хозяйства.

— Руководитель наш не умеет с людьми работать и по-человечески разговаривать, обзывает людей, особенно женщин, — дополнил коллегу другой рабочий.

— Мы с Окуличем проведем серьезную беседу, но мы у вас, мужики, на поводу не пойдем. Надо работать. Ваш директор сам просится уйти, но где найти ему замену? Ваше предприятие по всем показателям самое худшее в области. Кого вам сюда дать, кого прислать, чтобы он хоть чуть-чуть разобрался в вопросах хозяйства? — спрашивал у работников Геннадий Хомич.

В этот день состоялся конструктивный диалог руководства района с рабочими хозяйства. Рабочие рассказывали о своих проблемах, а руководство высказывало претензии к рабочим. Например, председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич сказал, что сделал все возможное, чтобы хозяйство работало и работники получали зарплату.

— Мы дали вам все, все у вас есть, только работать надо, каждый должен качественно выполнять свою работу. А вы хотите, чтобы вам дали удобрение, топливо, денег побольше.

— Нам надо хорошее отношение к людям, — бросил реплику из зала мужчина.

— Нас здесь за людей не считают. Мы с этим директором работать не будем: он нас не уважает. Все — коллектива нет, — добавил другой мужчина.

— А как он женщин, специалистов, молодых девушек унижает?! Вы бы послушали, что он на них говорит, — возмущенно высказывалась женщина в зале.

— Мы с ним разберемся. Но он, я думаю, сам не захочет после всего этого работать здесь, — сказал Хомич.

— Он нам вчера сказал, что будет здесь работать, даже если мы умрем, — ответил мужчина.

Возмущались люди, что в совхозе нет работы, особенно в зимнее время, что органику вывозит другое предприятие, которому надо платить деньги, а они просиживают без работы.

Высказал недовольство глава района в адрес председателя Новодевятковичского сельсовета.

— Я попрошу местную власть глаза не закрывать на проблемы, которые одинаковы для всех. Вы должны помогать, а я вижу, что Вы вообще не принимаете участие в работе хозяйства. Но если предприятие распадется, то Вам тоже не будет работы. Что, эта территория лесом зарастет, не будем ее обрабатывать? — интересовался Геннадий Хомич.

— Эти проблемы стали образовываться после объединения хозяйства, — дал понять председатель сельсовета.

Глава района отметил, что раньше в хозяйстве было все, но куда оно делось?

— Раз водитель в совхозе работает за 270 рублей, значит, какой-то интерес у него есть. Я бы не работал, — заметил глава района Геннадий Хомич.

В этот день на собрании обсуждались и многие другие производственные вопросы.

В зале находился механизатор, который за месяц заработал полторы тысячи рублей. После собрания корреспондент поинтересовалась у него, действительно ли он зарабатывает в хозяйстве такие хорошие деньги. И вот что он ответил:

— Я полгода, с ноября по апрель месяц, сидел дома без работы. Эти деньги я заработал за месяц, работая с 7 часов до 21 часа, в десять часов только домой возвращаюсь. Если эти деньги разделить на шесть месяцев, то выходит более трехсот рублей в месяц. Вот на эти деньги зимой я живу.

— Какая средняя у Вас в совхозе зарплата?

— Минималка выходит. Если бы нам хотя бы платили по 400-500 рублей, то было бы терпимо, — добавил, присоединившись к разговору, один из сидевших в зале мужчин.

Председателю Слонимского райисполкома Геннадию Болеславовичу все же удалось уговорить людей занять свои рабочие места. Люди пошли на работу, но заметили, что это временная мера: они будут дальше продолжать добиваться отставки руководителя хозяйства.

Печально, что некогда колхоз-миллионер поставили на колени. А что же дальше будет, если в хозяйстве нет даже ветврача, зоотехника, сложно найти нового руководителя, нет кормов… Хозяйство — банкрот. И, кстати, таких хозяйств в Слонимском районе несколько, среди которых СРУСП «Победитель», СРУСП «Новодевятковичи», ОАО «Птицефабрика Слонимская», государственное предприятие «Деревновский», «Василевичский», «Дружба-Агро» (данные сайта Слонимского центра по банкротству и антикризисному управлению)».