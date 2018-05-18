Белорус перевез в Польшу контрабандные удобрения на $7 миллионов 7 18.05.2018, 12:26

1,207

Продукция ОАО «Беларуськалий» выдавалась за российскую.

Уроженец Орши с подельниками за два года незаконно перевез в Польшу более 12,5 тысяч тонн калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». По документам они значились как российские. Ущерб составил более 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь установлено, что 46-летний уроженец Орши с шестью подельниками в период с января 2010 года по апрель 2012 года незаконно перевез в Польшу более 12,5 тысяч тонн минеральных калийных удобрений.

Товар перевозился по поддельным документам, для чего использовались реквизиты ряда подконтрольных фигурантам субъектов хозяйствования на территории Российской Федерации. Для переправки товара через границу они предоставляли в таможенные органы государств — участников таможенного союза России и Беларуси заведомо ложные сведения о том, что калийные удобрения изготовлены российскими компаниями: ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит», ОАО «Новомосковская Акционерная Компания «Азот». На самом деле вывозились удобрения производства ОАО «Беларуськалий».

Всю контрабанду сейчас оценивают в более чем 3,6 млн деноминированных рублей.

«Около 7 млн долларов [с учетом курсовых разниц на тот момент] — такова была общая стоимость удобрений производства ОАО «Беларуськалий», перевезенных по поддельным документам в Польшу», — отметили в СК.

Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении семерых членов организованной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228 (Контрабанда) Уголовного кодекса. В настоящее время им предъявлено обвинение и к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями продолжается установление обстоятельств совершения противоправных действий, а также иных фактов преступной деятельности.