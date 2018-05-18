Бунт под Слонимом: сельчане требуют заменить руководство 7 18.05.2018, 13:30

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Фото: gs.by

Выступления на Слонимщене продолжаются третий день.

Днями жители деревни Сосновка Слонимского района обратились в редакцию «Газеты Слонімская», чтобы рассказать о наболевшем.

Сельчане отметили, что посадка картошки у них идет очень нервно. По их словам, землю под картофель выделили самую плохую — один песок. Хотя по очереди первыми сажать картофель должны были они, но почему-то сажают последними. Земля перед посадкой не была ни вымерена, ни удобрена.

Фото: gs.by

«Посмотрите, какие земли у «Белдана», а какие земли выделили нам! На наших сотках ничего не будет расти, — возмущались жители Сосновки. — За что мы заплатили деньги?! За такую отвратительную организацию посадки нашим агрохозяйством? Наш руководитель нами вообще не интересуется, мы живем как на каком-то отшибе. Что это за хозяйство такое, что даже зерна нет в наличии?»

Люди также возмущались тем, что в воскресенье у них нет возможности съездить в Слоним на городской рынок, потому что автобус в этот день не ходит.

«В нашем совхозе нет хозяина, мы никому не нужны», — категорично заявили люди.

Фото: gs.by

Журналисты позвонили руководству РУСП «Новодевятковичи», к которому относится Сосновка, чтобы получить комментарий. Однако управляющий агрохозяйством находился на больничном. Поэтому ситуацию прокомментировал агроном хозяйства Юрий Якимович.

— Вопросы выделения земель под сотки для населения согласовывались между «Белданом» и нашим руководителем, так как эти земли сейчас принадлежат «Белдану». И сколько земли это предприятие выделило под сотки, столько и передали людям. На остальных участках они посеяли кукурузу. А навоз мы не смогли привезти к этим полям, потому что до ближайшей точки загрузки нужно ехать 12 километров, — пояснил Юрий Якимович.

Фото: gs.by

Напомним, что забастовка механизаторов под Слонимом началась 16 мая. Работники РУСП «Новодевятковичи» в Слонимском районе восстали против своего руководства и отказались выполнять работу.

Главное требование бастующих – отставка руководителя РУСП «Новодевятковичи» Владимира Окулича.

По словам рабочих, руководитель хозяйства позволяет себе оскорбления в адрес подчиненных, задерживает зарплаты, угрожает недовольным увольнением. Рабочие отказываются выходить на смену при теперешнем руководстве.