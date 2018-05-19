В центре Москвы прошли пикеты в защиту Олега Сенцова 19.05.2018, 19:35

Фото: УНИАН

Активисты вышли поддержать незаконно заключенного в России украинского режиссера.

В центре Москвы происходят одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание к состоянию здоровья незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку, сообщает «Новое время».

Четверо россиян вышли на Пушкинскую площадь. По очереди они держали плакаты с портретом Сенцова с надписями: «Олег, Живи», «Россия, отпусти Сенцова», «Спасти Сенцова», «Save Sentsov».

Фото: УНИАН

По словам участницы акции Виктории Ивлевой, она намерена привлечь внимание к судьбе Сенцова.

«Мы не наивные люди, понимаем, что этим мало чего добьемся, но мы все же граждане своей страны, нам бывает за нее страшно стыдно», - сказала Ивлева.

"Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации," - написал украинский политзаключенный.