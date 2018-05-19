В Киеве прошел марш за освобождение украинских заключенных в РФ 19.05.2018, 21:01

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Среди участников акции были родители украинских военных.

В Киеве несколько сот человек приняли в субботу участие в шествии с требованием освободить украинских граждан, в том числе военнослужащих, которые находятся в заключении в России и в плену у поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе, передает «Радио Свобода».

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Участники акции, среди которых были родители украинских военных, отправились к посольствам Германии и Франции и офису Красного Креста с призывами оказать на Россию давление, чтобы она освободила украинских заключенных и пленных. Звучали лозунги в поддержку режиссера Олега Сенцова, объявившего в российской колонии голодовку с призывом освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских заключенных, осужденных в России, в последние дни проходят как в Киеве, так и в Москве. В столице России активисты проводят одиночные пикеты с требованием их освободить. Директор конкурсных программ кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Медведев вышел на пикет к Администрации президента, требуя обменять Сенцова.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев призвал Олега Сенцова и крымского украинского активиста Владимира Балуха, который тоже держит голодовку в заключении, "не убивать себя" в российских тюрьмах. Джемилев рассказал, что недавно говорил с Балухом. Политик заявил активисту, объявившему голодовку, что гордится его поступком, но подчеркнул, что осужденный должен выйти на свободу живым.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

"Россия не та страна, в которой можно рассчитывать на гуманность. То же я хочу сказать и Сенцову", – подчеркнул Мустафа Джемилев.