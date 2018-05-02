В Беларуси ищут собаку для полетов на самолете, вертолете и воздушном шаре 1 2.05.2018, 18:32

Cобака-авиатор станет талисманом чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018.

Белорусская федерация авиационного спорта (БФАС) объявила о начале конкурса на самую харизматичную собаку-авиатора, которая станет талисманом чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018.

В 2017 году в оформлении фестиваля уже использовали изображение собаки, но тогда это была фотография пса, история которого неизвестна. Сейчас же организаторы решили, что талисманом авиационного события станет белорусская «Белка» или «Стрелка», которая не только испытает на себе полет, но и будет радовать гостей #пронебо2018, пояснили Intex-press в БФАС.

Победителем может стать любая собака, вне зависимости от породы и родословной. Единственное требование — сфотографировать домашнего питомца в образе авиатора за счет одежды (крылья, шлем, очки или комбинезон летчика) или антуража (кабина самолета или вертолета).

Десять претендентов пригласят для участия в финале, а победителя выберет жюри состоящее из летчиков и известных собаководов.

Пес-авиатор примет участие в тематической фотосессии, а его морда появится на афишах, билбордах, футболках и оформлении всей площадки мероприятия. Также вместе со своим хозяином он совершит полет на самолете, вертолете и воздушном шаре.

Для участия в конкурсе снимок собаки в образе авиатора с описанием (кличка, возраст) нужно выложить в свои соцсети с хештэгом #ТалисманПронебо до 13 мая.

С 23 по 29 июля в Минске пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту. Более 100 пилотов будут соревноваться в слаломе, развозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах. Всего столица примет около 20 вертолетов из 15 стран. А 28 и 29 июля состоится фестиваль авиационного спорта #пронебо, где покажут различные летательные аппараты – от аэростатов и парашютов до самолетов и гоночных дронов.