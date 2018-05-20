Заико о Семашко: Директор завода телевизоров размышляет об АЭС 7 20.05.2018, 8:52

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Островецкая АЭС - это пугало.

Об этом заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в эфире primus.by, комментируя строительство БелАЭС на границе с Литвой:

«Молодые специалисты, которые приходят работать в администрацию Лукашенко, глядя на портреты, которые висят в ее стенах, прекращают думать. Человек превращается в функцию, а его извилины превращаются в прямую.

Что касается БелАЭС - это будет пугало. Литовцы и так на нас смотрят, как на дебилов. Строим станцию в 30 километрах от столицы другого государства. Ну зачем она там? 170 километров от Минска и 30 километров от Вильнюса. Любой нормальный человек вам скажет: «А чего вы там строите?». В советское время генералы предлагали строить АЭС возле границ страны, используя вместо заградотрядов.

Вице-премьер Владимир Семашко в Островце говорил о парниковых газах, выброс которых снизит ввод в эксплуатацию БелАЭС. Но он бы в жизни об этом не догадался. Семашко - директор телевизионного завода. Владимира Ильича нужно отправить на «Горизонт».

Завод стоит. Мне рассказали священную тайну «Горизонта». Заводу принадлежит семь садиков, за которые с родителей берут бешеные деньги. За эти деньги поборы живет вся администрация завода. За счет денег родителей. Поэтому нужно отправить Семашко на «Горизонт», пусть он строит там маленькую АЭС. На быстрых нейтронах.

А если серьезно - одну чушь заменяют на вторую. Почитайте умные книжки о современной энергетике. Единственное применение Островецкой АЭС - пугать литовцев. А мне их жалко», - подытожил экономист.