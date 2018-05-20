Лукашенко хочет поставить «счетчик» в каждый карман 16 20.05.2018, 9:44

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Власти перешли границу дозволенного с декретом №1.

17 мая «палатка» проголосовала за принятие декрета о «тунеядцах».

Главная роль в реализации декрета отводится комиссиям, наделенным исключительными полномочиями. Комиссии смогут запрашивать у госорганов и других организаций любой формы собственности любую информацию по гражданам Беларуси. Кроме того, работающие за границей белорусы должны будут предоставить в комиссии иностранный трудовой договор и сведения о зарплате.

Чем может обернуться введение в действие декрета №1? На вопросы сайта Charter97.org отвечает общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

- Вскоре появится база данных «тунеядцев», к которой будет иметь доступ много служб - комиссии, МВД и так далее. Как вы это прокомментируете?

- Этот подход не нов. Власти уже опробовали его на общественных активистах. Тотальный сбор информации давно уже применяется. Те, кто занимает активную позицию и выходит на улицы, давно находились под таким контролем.

Нас «исследовали», «препарировали» - в этом для меня нет какого-то открытия. Новое в этой ситуации то, что под такой мониторинг и, следовательно, под давление попадают все 9 миллионов граждан Беларуси.

Это уже напоминает методы, которыми пользовались при Сталине: контроль над человеком, учет отработанных им трудодней. И если трудодней не хватало по каким-то причинам – его просто судили и отправляли в лагеря. А «тунеядцев» комиссии будут отправлять в ЛТП.

Лукашенко не видит надвигающуюся на Беларусь социальную и экономическую катастрофу и предпочитает по привычке «закручивать гайки». Но ему это уже вряд ли поможет. Правительство не понимает, что сейчас надо спасать страну в авральном порядке, а не контролировать каждый шаг каждого человека. Этот контроль ни одной из проблем в белорусской экономике не решит.

- Как вы лично относитесь к появлению такой базы данных под видом «работы» над декретом №1?

- Это, безусловно, возмутительно – то, что любой человек в погонах может завладеть твоей базой данных, где собраны практически все сведения. При этом, если ты не активист гражданского общество, а обычный белорус, который не выходил на Площадь и не «лез» в политику – будешь под еще большим контролем. Активисты привыкли к полуподпольной жизни и научились уходить из поля зрения госорганов, а обычный гражданин будет связан этой информацией по рукам и ногам.

И именно у такого человека – работающего и законопослушного – заберут все, до последней копейки. В этом смысле все 9 миллионов граждан Беларуси «попали» со страшной силой.

Но со страшной силой «попали» и власти. Потому что их «предприятие» с декретом №1 не принесет никаких дивидендов и не пополнит бюджет. Похоже, здесь другая цель: установить тотальный контроль. Даже не над тем, что ты думаешь, а чем занимаешься, какая у тебя «копейка» в кармане и сколько ты потратил на своего ребенка, а сколько – отдал Лукашенко.

- Есть общий для физики и для социологии закон: любое действие порождает противодействие. Вы сказали, что широкие массы населения теперь будут «мониторить», как раньше активистов. Какой может быть их реакция на декрет?

- Декретом №1 власти перешли границу дозволенного. Белорусы скоро почувствуют, что над их благосостоянием нависла новая серьезная угроза: лично Лукашенко в каждый карман поставил «счетчик». Не просто залез и забрал последнее, как в прошлые разы, а начал считать, что ты еще ему виноват из того, что не успел заработать.

И не надо думать, что белорусское общество «застыло»: люди уже чувствуют, что в стране все идет не так, и сами настроены на перемены.

Может быть, они еще не массово выходят на улицы, но я общаюсь с простыми людьми и вижу изменения, которые произошли за последнее время. Белорусы перестали бояться. Даже те, кто еще не стал постоянным участником акций протеста, чувствуют солидарность с выходящими на митинги активистами и поддерживают нас. Общественное мнение однозначно поменялось в нашу пользу.

Недавно в троллейбусе совершенно незнакомый человек интеллигентного вида подошел ко мне и сказал: «Да вы же Ольга Николайчик! Хочу сказать, что мы выйдем на митинг с вами». Оказалось, что он – простой рабочий. Но и сам, и его коллеги – сторонники оппозиции.

Просто сегодня уже начал работать обычный инстинкт самосохранения. Люди думают не столько о благосостоянии, а о том, как спасать свои семьи, свой род от этой напасти, которая называется «власть Лукашенко».

На кон поставлено будущее самых близких – поэтому люди будут выходить на протесты, у меня нет никаких сомнений на этот счет. Особенно сейчас, после введения в действие декрета №1. Никого сейчас не остановит то, что общественных активистов сажают на «сутки», потому что каждый сейчас стал таким активистом, даже не участвуя ни в чем. Власть сама возвела каждого в этот ранг, придумав новый декрет о «тунеядцах».

Уверена: каждый сейчас захочет воспользоваться шансов, чтобы отменить этот декрет. А такой шанс дает только улица и уличные протесты – как это было с приснопамятным декретом №3.

- Простые граждане, не из оппозиции, понимают эту связь между массовыми протестами и отменой декрета о «тунеядцах»?

- Конечно понимают. Помните, как люди массово перестали оплачивать «тунеядский налог» и игнорировать «письма счастья»? А после этого начали выходить на улицы и площади в Минске и своих городах. Далекие от политики люди делали это осознанно, чувствуя свою силу и веря в успех такого метода.

И сейчас надо просто попасть в тот нерв, почувствовать тот момент, когда декрет №1 заденет за живое. Когда взвинтят коммуналку в квартирах, где есть безработные. Когда из-за неуплат начнутся проблемы с квартирами.

Впрочем, ситуация уже начинает для многих прояснятся, и не исключено, что люди будут протестовать еще до того, как начнет действовать этот декрет.

И в этой ситуации хочу дать Лукашенко совершенно бесплатно очень дельный совет. Пусть бы он продал свои дворцы по всей стране, сократил обслугу, уменьшил охрану – и рассчитался с белорусским народом, в том числе заплатил «тунеядцам» те деньги, которые он задолжал им за годы своего правления.

Иначе главным лозунгом новых протестов станут: «Уходи!» и «Свободные выборы без Лукашенко!».