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Фотофакт: Машина на белорусских номерах с несуществующим девятым регионом

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  • 20.05.2018, 12:31
Фото: nn.by

Фото нарушителя парковки были сделано в России.

Скорее всего, «9» в конце номера используется, чтобы избежать штрафов, выписывающихся в автоматическом режиме, сообщает nn.by.

Позиция ГАИ Беларуси остается неизменной: в номерах автомобилей используется нумерация от 1 до 7, которые означает принадлежность к определенному региону – от Брестчины до Минска.

С «0» ездят автомобили внутренних войск. Номера с цифрой «8» использует спецтранспорт на закрытых территориях.

Фото: nn.by

Использование самодельного номера с «9» на конце карается законом. Владелец такого номера может получить штраф (от 10 до 20 базовых) или 2 года «химии».


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